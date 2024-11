Ngày 5/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Nam) vừa phối hợp với Công an huyện Đại Lộc, điều tra làm rõ đối tượng có hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Công an huyện Đại Lộc đọc quyết định khởi tố bị can đối với Lê Mạnh. Ảnh: CACC

Qua điều tra, công an phát hiện từ năm 2018 đến tháng 10/2024, đối tượng Lê Mạnh (SN 1951, trú xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã sử dụng tài khoản Facebook "T.N.Đ" đăng tải hơn 300 bài viết có chứa thông tin sai sự thật, xúc phạm, bôi nhọ và xâm phạm uy tín, danh dự của các nguyên lãnh đạo.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Đại Lộc đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Mạnh.