Ngày 19/11, Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với L.T.D và V.T.H về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; và L.V.K về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào ngày 23/10, sau khi cùng sử dụng ma túy tại một nhà nghỉ ở thị trấn Phồn Xương (huyện Yên Thế), các đối tượng: L.V.K (SN 2004, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên); L.T.D, V.T.H (SN 2004 và 2005, cùng trú tại xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế) cùng đưa Đ.T.T.T (SN 2009, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế) về nơi làm việc tại huyện Việt Yên.

Trên đường quay về vào khoảng 20h30, khi đang điều khiển xe mô tô theo hướng xã Ngọc Lý - thị trấn Cao Thượng, các đối tượng trên gặp Tổ công tác của Đội CSGT trật tự, Công an huyện Tân Yên đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại Tỉnh lộ 298, đoạn thuộc thôn Cầu Đồng 9, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên.

Phát hiện K. chở H. tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, anh Dương Văn Vỹ, cán bộ Đội CSGT trật tự, Công an huyện Tân Yên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Do không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và đã sử dụng ma túy, K. liền điều khiển xe đi chậm, khi cách anh Vỹ khoảng 5 mét thì điều khiển xe mô tô tăng tốc bỏ chạy, đâm vào người chiến sỹ cảnh sát khiến anh ngã ra đường, bị thương ở vùng đầu, tỉ lệ tổn thương cơ thể là 16%.

Tổ công tác đã tiến hành khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng vụ án, tạm giữ đối tượng L.V.K.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.