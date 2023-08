Ngày 11/8, nguồn tin cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa thi hành khởi tố, bắt tạm giam ông Lương Nguyễn Duy Thanh (46 tuổi), Hiệu trưởng Trường tiểu học Bùi Thị Xuân (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trường tiểu học Bùi Thị Xuân (TP Cao Lãnh). Ảnh: E.X

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã thi hành quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can khác là giáo viên, kế toán của một số trường tiểu học, mầm non trên địa bàn TP Cao Lãnh.

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều thực hiện bắt tạm giam đối với ông Lương Nguyễn Duy Thanh vào ngày 3/8.

Sau khi có quyết định khởi tố các bị can của cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, UBND TP Cao Lãnh đã yêu cầu Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tham mưu để củng cố, kiện toàn và thực hiện quy trình phân công người phụ trách điều hành đối với Trường tiểu học Bùi Thị Xuân…