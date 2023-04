Xuân An Nhà báo

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chiều nay (1/4) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về các hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Hiếp dâm”.

Đối tượng Nguyễn Chí Tâm - Ảnh: CACC

Tâm chính là đối tượng đã đột nhập vào spa bạn gái cũ ở phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khống chế chị L.T.S. (36 tuổi, ngụ TP.HCM) hiếp dâm khiến công an phải huy động lực lượng tiếp cận giải cứu.

Theo điều tra ban đầu, Tâm có quan hệ tình cảm với chị S. nhưng thời gian gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn do Tâm thường hay ghen tuông nên chị S. đòi chia tay.

Trong thời gian này, Tâm nhiều lần đến tìm chị S. đe dọa để yêu cầu quay lại nhưng chị S. không đồng ý. Do đó Tâm thường xuyên gọi điện đe dọa nếu chia tay sẽ giết chết chị S..

Vào chiều 20/3, Tâm đột nhập vào spa của chị S. ở phường Phú Tân. Khi chị S. về nhà thì bị Tâm khống chế bịt miệng đẩy vào phòng ngủ để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tiếp đó, đối tượng này yêu cầu chị S. phải chuyển chuyển tiền cho mình để làm ăn nhưng chị S. chỉ chuyển được 10 triệu đồng.

Đến khoảng 23h cùng ngày, chị S. gọi điện thoại cho một người bạn thông báo sự việc, nhờ trình báo cơ quan công an.

Công an TP Thủ Dầu Một sau đó đã huy động lực lượng đến hiện trường để thuyết phục nhưng đối tượng Tâm vẫn khống chế nạn nhân bên trong, không chịu mở cửa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một tiếp cận vào bên trong, khống chế bắt giữ đối tượng và giải cứu an toàn cho nạn nhân.