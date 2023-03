Xuân An Nhà báo

Liên quan đến vụ việc nữ chủ tiệm spa ở Bình Dương bị đối tượng khống chế tại nhà, chiều nay (21/3), Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về các hành vi hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Căn nhà nơi nạn nhân bị khống chế bên trong - Ảnh: T.T

Tâm chính là đối tượng đã khống chế chị L.T.S. (36 tuổi) tại tiệm spa nằm trên đường D12, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một vào tối 20/3 khiến cơ quan công an phải huy động rất đông lực lượng đến hiện trường xử lý.

Theo điều tra ban đầu, Tâm và chị S. từng có quan hệ tình cảm với nhau, tuy nhiên gần đây do xảy ra mâu thuẫn nên chị S đề nghị chia tay nhưng Tâm không đồng ý.

Chiều ngày 20/3, Tâm đột nhập vào tiệm spa của chị S., khống chế chị này để ép quan hệ tình dục. Sau đó, Tâm còn yêu cầu chị S. phải chuyển cho mình 300 triệu đồng để làm ăn nhưng chị S. nói không có tiền, chỉ chuyển 10 triệu đồng cho Tâm.

Đến tối cùng ngày, Tâm vẫn dùng hung khí khống chế chị S. bên trong nhà. Phát hiện sự việc một số người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Đáng nói, khi lực lượng công an vận động, thuyết phục nhiều giờ đồng hồ nhưng đối tượng vẫn không chấp hành, thậm chí còn lấy dây điện bóc vỏ, kéo quanh phòng cắm điện để ngăn nạn nhân thoát ra ngoài cũng như lực lượng công an không thể vào trong, lớn tiếng đe dọa giết nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thủ Dầu Một đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bình Dương tiếp cận vào trong nhà khống chế, bắt giữ đối tượng Tâm, đồng thời giải cứu an toàn cho nạn nhân.