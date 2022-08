Bắt nghi can lừa mua mỹ phẩm, hiếp dâm 2 cô gái 18 tuổi

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho hay, vào chiều 23/8 đã phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi bắt giữ nghi can Phan Tấn Đạt (24 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.

Nghi can Phan Tấn Đạt. Ảnh: CA

Tang vật mà công an thu giữ. Ảnh: CA

Đạt thừa nhận vào các ngày 1 và 22/8 đã thực hiện hai vụ hiếp dâm, cướp tài sản đối với 2 cô gái tên N. và L., đều 18 tuổi, cùng ở huyện Củ Chi.

Cụ thể, thủ đoạn của Đạt là tạo Facebook cá nhân có tên “Quỳnh Trang” và tài khoản Zalo là “Trang Nguyễn”, giả giọng nữ gọi mua mỹ phẩm của những cô gái bán hàng online trên mạng. Đạt hẹn các nạn nhân đến nơi vắng vẻ để giao – nhận hàng.

Ngay lúc này, Đạt rút dao khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Khi bắt giữ Đạt, công an khám xét nhà, đã thu giữ tang vật gồm: Hai điện thoại là tài sản cướp được của các nạn nhân, một xe gắn máy và một con dao sử dụng để gây án.