Khởi tố kẻ dí súng nhân viên ngân hàng định cướp tiền ở Hải Phòng

Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng chiều nay (27/5) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đào Anh Tuấn (49 tuổi, trú tại phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 11/5, đối tượng mặc quần áo chống nắng, đeo khẩu trang che kín mặt, mang theo súng bắn đạn hoa cải rồi nhờ một người hàng xóm chở đến Phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hải Phòng tại 72 đường Lạch Tray để cướp tiền.

Khoảnh khắc Tuấn dí súng uy hiếp nhân viên ngân hàng

Nghi phạm rút súng, lên đạn nhằm uy hiếp nhân viên ngân hàng, ép đưa tiền. Một nhân viên nhanh trí nhấn chuông báo động khiến Tuấn hoảng sợ chạy ra ngoài. Không thấy bóng dáng công an, Tuấn quay vào tiếp tục giơ súng dọa ép giao tiền ngay nhưng không được đáp ứng.

Khi tiếng chuông báo động reo không ngừng, hắn bỏ chạy vào ngõ 72 Lạch Tray, trốn vào một nhà xưởng đe dọa nhân viên bảo vệ để lấy xe máy nhưng bất thành.

Tuấn tiếp tục bỏ chạy thì đối tượng gặp một người đi xe máy đã gọi lại, đi nhờ đến ngách 25/229 phố Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.

Tuấn xuống xe, đi bộ thông sang ngõ 173 phố Hàng Kênh, thay quần áo trước khi về nhà.

19h20 tối 11/5, đối tượng đang ăn cơm tối thì bị Công an quận Ngô Quyền và Công an hình sự, Công an TP Hải Phòng ập vào bắt giữ. Khẩu súng hoa cải cùng 5 viên đạn bị cảnh sát tịch thu.

