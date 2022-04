Khởi tố kẻ sát hại nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang

Ngày 15/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Hà (SN 1984, trú thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) để làm rõ về tội "giết người”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h ngày 11/4, khi gặp chị D.T.T.M (SN 1997, trú cùng địa chỉ với Hà, là chủ shop quần áo) tại khu vực gần nhà thuộc tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, Hà đã dùng dao xông vào chém nhiều nhát khiến M. tử vong.

Phạm Thị Hà tại cơ quan công an. Ảnh Công an Bắc Giang

Gây án xong, Hà bỏ lại hung khí rồi bỏ trốn trong 1 căn nhà không người ở, cách hiện trường khoảng 200m. Lọ thuốc diệt chuột Hà mua trước đó được sử dụng để tự tử nhưng bất thành.

Khoảng 10h20 ngày 12/4, Hà bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hà khai nhận do mâu thuẫn trong việc mua quần áo với M. nên đã sát hại nạn nhân.

Về nhân thân, Hà từng có 1 tiền án về tội "môi giới mại dâm" và bị xử phạt 6 tháng tù giam. Sau khi trở về địa phương, Hà sống một mình vì bố và em trai đều đang đi làm xa, mẹ đã mất.

Nhị Tiến