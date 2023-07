Ngày 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Cẩm Khê vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 2/7, tại khu Suông 1, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, tổ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) phát hiện Phạm Anh D (SN 1975, trú tại xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê) điều khiển xe máy BKS 19G1-407.99 chở theo Nguyễn Ngọc Phương, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Nguyễn Ngọc Phương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của D, kết quả 0,573mg/lít khí thở, sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Sau khi tổ công tác lập biên bản, Nguyễn Ngọc Phương đã chửi bới và ngăn cản tổ công tác đưa xe lên thùng xe chuyên dụng của lực lượng CSGT.

Không những thế, Phương còn dùng tay trái đấm vào vùng mặt phải của một cán bộ tổ công tác gây sưng nề thái dương, phía sau đuôi mắt phải bị đỏ, xung huyết.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Phương về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.