Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (28 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Thị Phương Thảo tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Thảo là người đã dùng tay đánh con tử vong con trai 1 tuổi ở phòng trọ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vào ngày 16/5 vừa qua.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Phương Thảo là nhân viên làm việc tại một quán karaoke ở thị xã Bến Cát. Thảo ở trọ cùng chị gái và 2 con nhỏ là bé N.H.G.B (3 tuổi) và N.H.G.A (1 tuổi) tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

Khoảng 19h30 ngày 16/5, sau khi đi làm về phòng trọ, Thảo nằm xuống để ngủ thì nghe bé A khóc lớn. Lúc này, Thảo dùng tay đưa võng cho con ngủ nhưng bé không nín khóc.

Bực tức, Thảo dùng tay đánh nhiều cái vào người bé. Khi thấy con không khóc nữa, Thảo tiếp tục đi ngủ.

Đến khuya cùng ngày, khi thức dậy thì Thảo phát hiện con trai không còn thở, người tím tái nên nhờ người thân đưa con đi đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, bên ngoài thi thể bé trai có tác động của ngoại lực vào hai bên thành bụng, ngực, đầu, bầm tụ máu bên trong ổ bụng. Bên trong nạn nhân thương tích do vỡ gan, vỡ ruột non dẫn đến tử vong.

Làm việc với cơ quan công an, Thảo thừa nhận hành vi đánh con nhưng không biết đánh vào vị trí nào. Thảo cũng khai nhận trước đó có uống bia.