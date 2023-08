Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý, Hà Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 17 và 19/7 trên địa bàn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.



Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, tối 17/7 và rạng sáng 19/7, hai nhóm đối tượng do Phạm Thế Lợi (SN 2006), và Nguyễn Thành Long (SN 2004) cùng trú tại phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, cầm đầu đã sử dụng 5 xe mô tô mang theo hung khí gồm: vỏ chai bia, đao, phóng lợn, dao mèo, không đội mũ bảo hiểm. Nhóm đối tượng di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm rú còi đuổi đánh nhau trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và tuyến đường ĐT491 thuộc phường Liêm Chính, TP Phủ Lý gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an TP Phủ Lý đã khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.