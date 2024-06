Công an tỉnh Phú Thọ chiều 5/6 phát đi thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh mới khởi tố hàng loạt bị can liên quan đến hành vi làm giả báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngoài ông Di, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 vụ án, khởi tố 11 bị can, bao gồm: Nguyễn Thị Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH TQB Phú Thọ; Bùi Trung Quân, Giám đốc Công ty TNHH Môi trường SETECH (Hà Nội); Đinh Thị Diệu Linh, nhân viên Công ty CP EJC Chi nhánh Phú Thọ; Đỗ Trung Đức và Nguyễn Văn Tản, Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Minh môi trường và xây dựng (Hà Nội); Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH G&T Phú Thọ; Nguyễn Trần Mạnh, Giám đốc Công ty CP dịch vụ và phát triển Trường Thành (Hà Nội);

Ngô Thị Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TNMT tỉnh Phú Thọ; Triệu Quý Hợi, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường, Sở TNMT Phú Thọ; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng môi trường - Sở TNMT tỉnh Bắc Kạn.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Đức Di, Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: CACC

Các bị can nêu trên bị khởi tố về các tội danh khác nhau gồm: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Công an khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng để thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Mặc dù các công ty hoạt động tư vấn về môi trường không có máy móc, thiết bị, không có nhân lực chuyên môn về tư vấn môi trường nhưng vẫn thực hiện hoạt động tư vấn, lập hàng trăm báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án trên địa bàn cả nước, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đây là vụ án đầu tiên trên toàn quốc khởi tố, xử lý các đối tượng về hành vi làm giả báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc lập giả báo cáo đánh giá tác động môi trường diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều tỉnh thành, có sự tiếp tay, móc nối, tạo điều kiện của cơ quan quản lý Nhà nước.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.