Sáng 11/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An). Quân là tài xế xe tải điều khiển ô tô mang BKS: 14C-201.03, gây ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 3 người tử vong.

Xe máy của chị H. chở 3 con đến trường nằm lọt dưới gầm xe tải. Ảnh: TT

Như đã đưa tin, vào khoảng 7h ngày 6/3, tại Km5+800 đường tỉnh lộ 542E (thuộc địa phận xóm 9b, xã Hưng Trung) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con chị Nguyễn Thị H. (SN 1997, trú xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên) tử vong tại chỗ, 1 cháu nhỏ trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, tài xế xe tải Nguyễn Duy Quân đã rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã vận động Quân đến trụ sở đầu thú.

Qua test nhanh ban đầu, tài xế này không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam, cơ quan Công an sẽ hoàn tất cáo trạng, hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.