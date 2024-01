Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trong vụ án lừa dối khách hàng trên địa bàn, gồm: Nguyễn Thị Hải (SN 1991, trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); Đặng Ngọc Long (SN 1984, trú phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Đối tượng Đặng Ngọc Long (trái) và Nguyễn Thị Hải

Hai đối tượng Hải và Long đã trực tiếp tìm, thuê địa điểm khách sạn Đại Phú Gia ở thị trấn Tân Kỳ trong các ngày 14,15/9/2023.

Trong 2 ngày tổ chức hội thảo tại đây, nhóm đối tượng đã chào bán nhiều sản phẩm như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng (có giá trị thực dưới 1 triệu đồng)... với giá cao gấp nhiều lần giá trị sản phẩm (có sản phẩm giá lên tới 10 triệu đồng).

Lợi dụng sự sơ hở của người dân, các đối tượng sau khi nhận tiền của khách hàng đã bỏ trốn. Cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng đã lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT đang tạm giam Đặng Ngọc Long và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can Nguyễn Thị Hải (do Hải đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Lanh và Phạm Trọng Phương

Nhóm đối tượng đã lừa bán nhiều sản phẩm cho người dân, thu lợi bất chính cả tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với kẻ cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Thị Lanh (SN 1976, trú tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Phạm Trọng Phương (SN 1992, trú tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) về tội lừa dối khách hàng.

Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ, thu hồi tài sản liên quan đến vụ án gần 1 tỷ đồng.