Nam Định:

Chiều nay (19/6), Công an tỉnh Nam Định thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng trên không gian mạng có liên quan đến khu vực Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng).

Hiện trạng khu vực Cồn Xanh

Thời gian qua, Công an tỉnh Nam Định phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội có hành vi móc nối, cấu kết với nhau để kích động, chỉ đạo, tham gia hướng dẫn người dân tại khu vực Cồn Xanh tiến hành khiếu kiện lên các cấp nhằm ngăn cản việc thu hồi đất của chính quyền.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ quan công an bước đầu xác định, một số nội dung trong các video được đăng tải, phát tán trên Facebook của các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các video này đã được một số tài khoản mạng xã hội bình luận, chia sẻ, đăng tải trên các trang Facebook thu hút nhiều lượt tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng, ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi, giải phóng mặt bằng tại khu vực Cồn Xanh.

Liên quan đến khu vực Cồn Xanh, ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với VKSND tỉnh thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải (huyện Nghĩa Hưng) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để điều tra, làm rõ những vi phạm của các cá nhân trong quá trình quản lý, sử dụng đất tại các xã: Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hải, Nam Điền thuộc khu vực Cồn Xanh.