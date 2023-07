Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2023, sân chơi hấp dẫn nhất dành cho lứa tuổi nhi đồng năm nay có hơn 300 cầu thủ nhí của 16 đội bóng xuất sắc nhất đã vượt qua vòng đấu loại với sự tham dự của hơn 50 đội bóng trong cả nước tranh tài.

16 đội bóng chia làm 4 bảng, gồm: Đắk Lắk, Luxcom Ngọc Hùng, T&T VSH, Gia Bảo Hải Dương (bảng A); Kon Tum, Văn Tâm Đồng Nai, Hưng Yên, Blue Sky (bảng B); Phú Thọ, Thái Nguyên, Sông Lam Nghệ An, T&T Bắc Giang (bảng C); Navy Phú Nhuận, Vietcombank Thái Bình, Khánh Hòa, Hà Nội (bảng D). Các đội thi đấu một lượt tính điểm, lấy 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng trong.

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra trận đấu tại bảng A giữa chủ nhà Đắk Lắk và Luxcom Ngọc Hùng với chiến thắng 4-0 thuộc về đội khách. Trận đấu cùng bảng A giữa Gia Bảo Hải Dương và T&T VSH có kết quả 2 đội hòa nhau 1-1

Trước đó, trong buổi sáng đã diễn ra các cặp đấu tại bảng C giữa Sông Lam Nghệ An gặp T&T Bắc Giang và Phú Thọ đối đầu Thái Nguyên. Kết quả nhà đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An thắng T&T Bắc Giang 8-0, trong khi Phú Thọ đánh bại Thái Nguyên 3-0. Hai cặp đấu còn lại ở bảng D giữa Navy Phú Nhuận - Vietcombank Thái Bình và Khánh Hòa - Hà Nội cũng khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho Navy Phú Nhuận và 3-2 thuộc về Hà Nội.

Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 5/8.