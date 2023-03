2 công dân bị xử phạt là T.Q.P. trú xã Thiệu Vân và N.A.Đ. (cùng SN 2004), trú thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, (Thanh Hóa).

Tân binh ở TP Thanh Hóa làm thủ tục lên đường nhập ngũ.

Lý do bị xử phạt, do công dân không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong Lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Ngoài thực hiện việc xử phạt, buộc 2 công dân trên phải chấp hành nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cũng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 48 công dân về hành vi trên, mức phạt 11 triệu đồng/người.