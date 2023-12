{"article":{"id":"2223394","title":"Lý do ông bố ở Thanh Hóa chấp nhận cho con trai duy nhất đi tù","description":"Mặc dù có thể vay mượn để trả nợ cho con trai duy nhất nhưng ông Mai Văn Lâm ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) chấp nhận để con đi tù, với mong muốn con làm lại cuộc đời.","contentObject":"<p>Đang cùng con trai chăm sóc đàn lợn, thấy có người đến nhà, ông Lâm (SN 1963, thôn Lục Hải, xã Nga Giáp) vồn vã mời khách vào nhà. Từ ngày con trai Mai Văn Long (SN 2000) chấp hành án phạt tù về chăm chỉ làm ăn, nhà ông Lâm có nhiều người ra vào nhập rau, mua gà, lợn.</p>

<p>Ông Lâm chia sẻ, vợ chồng ông sinh được 5 người con (4 gái, 1 trai). Long là con út. Vốn là trai “cưng” nên Long được chiều chuộng từ nhỏ, từ khi còn học phổ thông đã ham chơi, không chịu học hành. Năm 2018, học xong cấp 3, Long đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a2hhhhhhhhhhhh-1463.jpg?width=768&s=GR3V5OJmaT6uv6ZbQIbEkw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a2hhhhhhhhhhhh-1463.jpg?width=1024&s=M5dlj0z21l2E-R_NfJhgrg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a2hhhhhhhhhhhh-1463.jpg?width=0&s=VbBpvRqbaEtc4F9HLRJrBQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a2hhhhhhhhhhhh-1463.jpg?width=768&s=GR3V5OJmaT6uv6ZbQIbEkw\" alt=\"W-a2hhhhhhhhhhhh.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a2hhhhhhhhhhhh-1463.jpg?width=260&s=9P6yW2z-2iUebvX3m23cXA\"></picture>

<figcaption>Với diện tích hơn 2.000m2 đất màu, gia đình Long trồng rau gối vụ bán quanh năm</figcaption>

</figure>

<p>Thời gian đầu ở xứ người, Long chăm chỉ làm ăn, mỗi tháng gửi về cho bố mẹ được 25-30 triệu đồng. “Khi con đi làm ăn xa, vợ chồng tôi cũng lo lắng, vì bản tính của cháu ham chơi, có phần nông nổi. Thời gian đầu con gửi tiền về đều đặn, vợ chồng tôi ở quê nhà đã phần nào yên tâm”, ông Lâm nhớ lại.</p>

<p>Sau khi đã quen nơi đất khách, Long lại “ngựa quen đường cũ”, lao vào con đường ăn chơi, cờ bạc, đến nỗi xã hội đen phải gọi điện về bắt chuộc, số tiền lên đến cả tỷ đồng. Thương con, vợ chồng ông Lâm phải vay mượn để chuộc con về.</p>

<p>Về nhà, không có việc làm ổn định, Long xin vào làm công nhân giày da. Khoảng thời này, Long theo bạn bè tụ tập chơi bời, bài bạc. Hết tiền, Long mang cả chiếc xe máy mua được bằng tiền đi làm ở nước ngoài trước đó lên huyện Hà Trung cầm cố.</p>

<p>Càng chơi càng thua. Không còn tiền trong người, cũng không có gì để cầm cố nữa, Long lên tiệm cầm đồ nơi mình cầm cố chiếc xe máy giả vờ chuộc lại tài sản rồi cướp xe bỏ chạy. Sau đó, Long đưa xe máy đến một hiệu cầm đồ khác cầm cố lấy tiền.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a4hhhhhhhhhhhh-1464.jpg?width=768&s=8T3PM3HETIiBvpSNzxF3Gw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a4hhhhhhhhhhhh-1464.jpg?width=1024&s=qpMrSfe0yaNaKh0EZI07fg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a4hhhhhhhhhhhh-1464.jpg?width=0&s=wNAUtY0gdG2iWJbar7HV9g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a4hhhhhhhhhhhh-1464.jpg?width=768&s=8T3PM3HETIiBvpSNzxF3Gw\" alt=\"W-a4hhhhhhhhhhhh.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a4hhhhhhhhhhhh-1464.jpg?width=260&s=kRxRnVqHmP6sj1W-Szk9fA\"></picture>

<figcaption>Những lúc rảnh rỗi, Long lại lôi máy ra cày đất trồng rau</figcaption>

</figure>

<p>Không có tiền trả nợ, Long bị 2 chủ tiệm cầm đồ khởi kiện, yêu cầu hoàn trả số tiền 50 triệu đồng sẽ rút đơn.</p>

<p>“Lúc đó, gia đình tôi có thể lo được số tiền trên để con không bị khởi tố. Tuy nhiên, hai vợ chồng bàn tính với bản chất của con bây giờ, bố mẹ đã bó tay, nếu lo được lần này thì sẽ còn rất nhiều lần sau, và mức độ sẽ nghiêm trọng hơn. Mặc dù rất thương con, song chúng tôi cũng quyết định để cho nó đi tù, với hy vọng nó sẽ hối cải về làm lại cuộc đời”, ông Lâm kể.</p>

<p><strong>Tự thay đổi bản thân</strong></p>

<p>Ông Lâm bảo, thực ra bố mẹ nào chẳng thương con, có ai muốn con mình dứt ruột đẻ ra phải đi tù đâu. Nhưng đó là cơ hội cuối cùng để Long có thời gian suy nghĩ về những việc làm của mình. Sau quyết định đó, hai vợ chồng ông Lâm không đêm nào ngủ được.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a3hhhhhhhhhhhhh-1465.jpg?width=768&s=BpTQ4snANsdc1aQqKL-6-g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a3hhhhhhhhhhhhh-1465.jpg?width=1024&s=bNBZub70FqZbS3g5EEXNtg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a3hhhhhhhhhhhhh-1465.jpg?width=0&s=7I4hPsttrDHb9S1AWn6MTA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a3hhhhhhhhhhhhh-1465.jpg?width=768&s=BpTQ4snANsdc1aQqKL-6-g\" alt=\"W-a3hhhhhhhhhhhhh.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a3hhhhhhhhhhhhh-1465.jpg?width=260&s=q1gRlVu2ppnNC9WG991gOQ\"></picture>

<figcaption>Những luống rau xanh tốt cho thu nhập ổn định</figcaption>

</figure>

<p>Tháng 4/2021, Long bị Công an huyện Hà Trung bắt giữ. Tòa án nhân dân huyện Hà Trung đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Long 18 tháng tù giam vì tội “trộm cắp tài sản”. Sau thời gian chấp hành án và có ý thức lao động, cải tạo tốt, Long được ân xá.</p>

<p>Ông Lâm chia sẻ: “Ngày con chấp hành án, gia đình chúng tôi thường xuyên đi thăm, động viên con. Cháu bảo, ở trong này con đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Con hứa với bố mẹ sẽ cải tạo tốt để hoàn thành án, quay về tu chí làm ăn. Nghe được những lời này của con, vợ chồng tôi xúc động đến chảy nước mắt”.</p>

<p>Ngày ra trại, Long nói với bố mẹ muốn được đi làm. Long ra ngoài Hà Nội làm thuê một thời gian. Công việc cũng vất vả nên Long làm được vài tháng thì quay về làm vườn, nuôi lợn cùng với bố.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a1hhhhhhhhhhh-1466.jpg?width=768&s=6QSUuxxiR8iB7bwpWCh9Bw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a1hhhhhhhhhhh-1466.jpg?width=1024&s=mbZfLQ28kHRVA4UEc4DiuA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a1hhhhhhhhhhh-1466.jpg?width=0&s=idtT3exxTFFkM15UbRFKOw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a1hhhhhhhhhhh-1466.jpg?width=768&s=6QSUuxxiR8iB7bwpWCh9Bw\" alt=\"W-a1hhhhhhhhhhh.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-a1hhhhhhhhhhh-1466.jpg?width=260&s=3-B5SP-tJDzA2bxmPcQT7g\"></picture>

<figcaption>Ngoài trồng rau, bố con Long còn nuôi cả chục con lợn, trăm con gà</figcaption>

</figure>

<p>Thấy con có ý chí, ông Lâm đứng ra vay ngân hàng chính sách xã hội “Chương trình cho vay vốn tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù” 100 triệu đồng để mua con giống, phát triển sản xuất, chăn nuôi.</p>

<p>“Đến nay, đàn lợn của gia đình lúc đông nhất là 50 con, đàn gà lên đến cả trăm con. Với hơn 2.000m2 đất, gia đình trồng gối vụ, mùa nào rau nấy nên ngày nào cũng có hàng đi chợ. Không kể nắng, mưa, cứ 4-5h Long lại dậy ra vườn thu hoạch, đi chợ nhập hàng. Long cũng không chơi bời như trước đây nữa”, ông Lâm cho biết.</p>

<p>Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nga Giáp cho biết, từ khi đoàn tụ với gia đình, em Long chịu khó làm ăn, không còn tụ tập chơi bời. Mô hình trồng trọt, kết hợp với chăn nuôi lợn, gà của gia đình Long rất hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho bản thân, gia đình. Đây cũng là một tấm gương thay đổi cuộc đời để các bạn trẻ lầm lỡ noi theo.</p>

