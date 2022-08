Không gian sống hoàn hảo cho trẻ ở The Beverly Solari

Trường học trước nhà

Thấy con trai chị đồng nghiệp được nhiều trường đại học của Mỹ gửi thư mời nhập học và trao học bổng, chị Đỗ Phương Thảo (quận Bình Thạnh) vừa ngưỡng mộ vừa muốn tham khảo “bí quyết” học tập để chuẩn bị lộ trình cho con gái sắp tới tuổi đi học.

“Tạo điều kiện cho cháu vào học trường chất lượng quốc tế ngay từ đầu, ngoài nền tảng kiến thức và tiếng Anh vượt trội, những chứng chỉ chuẩn quốc tế, cháu còn cần được trang bị những kỹ năng cần thiết như khả năng tự học, tư duy phản biện, trách nhiệm với cộng đồng” - chị Thảo nhận được tư vấn.

Sau khi cân nhắc, chị nhận thấy con đường để đưa con trở thành công dân toàn cầu chính là chọn một môi trường giáo dục văn minh, phát triển toàn diện. Do đó, gia đình chị Thảo quyết định mua căn hộ The Beverly Solari ngay cạnh trường Vinschool tại Vinhomes Grand Park để sẵn sàng cho con đi học.

Mua nhà tại The Beverly Solari tạo điều kiện cho con học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến ngay gần nhà - ảnh phối cảnh

Giống như chị Thảo, anh Thanh Tùng (Đồng Nai) vừa quyết định mua căn hộ tại phân khu The Oasis (dự án The Beverly Solari, Vinhomes Grand Park) với định hướng cho con tiếp cận môi trường giáo dục tiên tiến ngay gần nhà.

Một trong những trường học Vinschool đã hoàn thiện tại đại đô thị Vinhomes Grand Park

“Tôi có tham khảo và được biết chương trình học tại trường Vinschool luôn rèn cho học sinh phát triển kỹ năng toàn diện, các sân chơi thể thao, khu thực nghiệm, sáng tạo, nghệ thuật. Đặc biệt, trường Vinschool tại Vinhomes Grand Park lại ngay cạnh căn hộ tôi mua nên không phải đắn đo nhiều” - anh Tùng nói.

Cho tuổi thơ con thêm trọn vẹn

Bên cạnh lợi thế kề cận trường học, dự án The Beverly Solari còn mang đến cho gia đình, đặc biệt là trẻ em những trải nghiệm sống trọn vẹn tuổi thơ.

Quảng trường Golden Eagle cạnh trường học cho con khám phá thế giới thiên nhiên - ảnh phối cảnh

Tìm hiểu thông tin về The Beverly Solari, chị Phương Thảo cho hay, dự án không chỉ gần trường học mà các tiện ích ở đây cũng mang tới không gian rộng lớn cho con được vui chơi thỏa thích để phát triển. Điển hình phải kể đến là quảng trường Golden Eagle với hồ nước biểu tượng hình chim đại bàng, đồi Beverly xanh mát, hàng chà là rợp bóng, các điểm ngắm cảnh trên đồi thoáng đãng,… Tương lai sau giờ học hay cuối tuần con sẽ được cùng gia đình, bạn bè khám phá thiên nhiên xanh tươi.

“Nghĩ tới việc con cái được lớn lên trong không gian như vậy, tôi nhận ra đây chính là ngôi nhà lý tưởng tôi hằng ao ước” - chị Thảo tâm sự.

Trải nghiệm sống giàu cảm xúc cho mọi thành viên ngay dưới thềm nhà tại The Beverly Solari - ảnh phối cảnh

Ngoài ra, trong từng phân khu của dự án có hệ thống tiện ích giúp con trẻ tìm thấy những trải nghiệm giàu cảm xúc như: vườn cọ nhiệt đới Honolulu, suối bậc cảnh quan, vườn California, vườn San Marino, ghế nghỉ Sunken,… là nơi con được thỏa sức vui chơi, vùng vẫy cùng bạn bè. Đây còn là nơi mọi thành viên trong gia đình tìm thấy giá trị cuộc sống cân bằng, xua tan những căng thẳng, mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc áp lực.

Nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ phồn hoa

Được kiến tạo với cảnh sắc đậm chất bờ Tây nước Mỹ, 3 phân khu: The Oasis, The Tropical và The Sunset tại The Beverly Solari toát lên không khí nghỉ dưỡng và tràn đầy năng lượng, đáp ứng mọi nhu cầu hưởng thụ của cư dân.

3 hồ bơi ở 3 phân khu khơi gợi cảm xúc nghỉ ngơi riêng tư, đặc quyền - ảnh phối cảnh

Ở đó, mỗi phân khu sở hữu một hồ bơi riêng nhằm tái hiện không khí nghỉ dưỡng đẳng cấp như những khu resort. Hồ bơi ốc đảo (The Oasis), hồ bơi nhiệt đới (The Tropical), hồ bơi hoàng hôn Malibu (The Sunset) mang hơi thở biển khơi đến ngay thềm nhà. Không gian xanh với rất nhiều cây đem tới cuộc sống nghỉ ngơi đúng nghĩa cho cư dân.

The Beverly Solari mang đến cuộc sống đẳng cấp - ảnh phối cảnh

Không chỉ vậy, The Beverly Solari còn mang tới những tiện ích như đại lộ mua sắm Rodeo, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall sầm uất…, là nơi lý tưởng cho mọi thành viên gia đình thoải mái mua sắm và tận hưởng cuộc sống phồn hoa.

Ngoài ra, cư dân The Beverly Solari còn hưởng thụ trọn vẹn tiện ích đại đô thị và hệ sinh thái tiện ích “All in one” của Vingroup với công viên 36ha, bến du thuyền Manhattan Glory, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, trường học Vinschool,...

Tất cả những đặc quyền sống và hưởng thụ tại The Beverly Solari góp phần xây dựng một ngôi nhà hoàn hảo cho con.

The Beverly Solari đồng thời mang đến cơ hội sở hữu linh hoạt cho khách hàng với 2 gói ưu đãi linh hoạt, cụ thể như sau: - Ngân hàng cho vay 100% giá trị căn hộ với mức lãi suất 0% lên đến 28 tháng. - Ngân hàng cho vay 80% giá trị căn hộ với mức lãi suất 0% lên đến 33 tháng. - Ân hạn nợ gốc kỷ lục tới 48 tháng. - Tặng voucher xe điện VinFast trị giá lên đến 200 triệu.

Thế Định