Không gian sống lý tưởng cho trẻ nhỏ ở The Sakura

Những ngôi nhà được xây với tình yêu con trẻ

“Nhịp sống hiện đại quá bận rộn khiến tôi không thể theo sát con mỗi ngày. Vì vậy, môi trường và cộng đồng ngày càng ảnh hưởng quan trọng đến tính cách của trẻ. Chỉ khi tìm được không gian trưởng thành lý tưởng cho con, tôi mới có thể an tâm.” Chị Phạm Lan Anh, giáo viên THPT tại quận Nam Từ Liêm và cũng là khách hàng đang tìm hiểu căn hộ tại phân khu The Sakura chia sẻ.

Trẻ em là những mầm non. Môi trường sống - bao gồm tấm gương từ cha mẹ, nhà trường, cộng đồng nhỏ quanh con, sẽ là nguồn dinh dưỡng quan trọng định hình tính cách và tương lai con trẻ. Nói như nhà giáo dục Trung Quốc nổi tiếng Doãn Kiến Lợi thì “sự xuất sắc của mỗi đứa trẻ đều có ngọn nguồn”. Đằng sau một em nhỏ vui vẻ, tự tin, ham hiểu biết … hẳn là một môi trường sống đầy những trải nghiệm thú vị và nhân văn.

Môi trường là yếu tố quan trọng để định hình tính cách và tương lai con trẻ

Tuy nhiên, môi trường hoàn hảo khó có thể tự hình thành, mà phải qua bàn tay kiến tạo bài bản của những nhà quy hoạch và sự lựa chọn sáng suốt của cha mẹ. Dựa trên quan điểm giáo dục Nhật Bản, Vinhomes đã bắt tay cùng SAMTY - đơn vị phát triển BĐS hàng đầu nước Nhật, để xây dựng phân khu The Sakura (Vinhomes Smart City) với kỳ vọng tạo ra môi trường trưởng thành lý tưởng cho trẻ. The Sakura được ưu ái với vị trí gần kề 4 trường Vinschool chất lượng cao và hàng loạt hệ thống tiện ích, cảnh quan chú trọng thiên tính trẻ nhỏ. Đây đang là không gian sống được quan tâm hàng đầu Thủ đô hiện nay.

Phân khu The Sakua được Vinhomes và SAMTY xây dựng dựa trên quan điểm giáo dục Nhật Bản

“Đo ni đóng giày” cho sự phát triển toàn diện của trẻ

Lấy cảm hứng từ phong cách sống và giáo dục trẻ em của người Nhật, phân khu The Sakura được thiết kế với nhiều tiện ích “bồi bổ” cả thể chất lẫn tinh thần cho cư dân. Điểm nhấn của The Sakura là Vườn Nhật nội khu có diện tích lên tới 11.000m2 bao gồm hơn 20 tiện ích độc đáo: Vườn thiền Bạch Hạc, Thung lũng hoa Hokkaido, Vườn trà đạo, Quảng trường nước Ashi… Kết hợp với thế giới tiện ích khổng lồ của đại đô thị Vinhomes Smart City, các cảnh quan này là không gian lý tưởng để cư dân nhí tự do vui chơi, kết bạn và bộc lộ những tiềm năng sẵn có.

The Sakura cũng là phân khu đầu tiên và duy nhất tại Vinhomes Smart City sở hữu bể bơi bốn mùa ngay trong nội khu. Tiện ích này sẽ bao gồm bể bơi mái kính rộng hơn 1.000 m2, với bể sục jacuzzi và phòng xông hơi… Đây là liệu pháp luyện tập thể thao phù hợp với các cư dân nhí đang trong giai đoạn xây dựng nền tảng thể chất và chiều cao.

Bơi lội là phương pháp luyện tập phù hợp trong giai đoạn xây dựng nền tảng thể chất và chiều cao của trẻ

Giáo dục - mảnh ghép quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ cũng được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng. Tòa SA3 tại phân khu Sakura sẽ là tâm điểm giáo dục đáng mơ ước khi tháp căn hộ này nằm gần kề 4 trường Vinschool chất lượng cao. Vị trí độc đáo cộng hưởng cùng chất lượng an ninh đáng tin cậy sẽ giúp các em bé The Sakura có thể an tự đến lớp như trẻ em Nhật Bản. Đây là sự đầu tư đầy tâm huyết nhằm giúp trẻ phát triển tối đa tài năng và đam mê học tập.

SA3 là toà căn hộ thuộc phân khu The Sakura (Vinhomes Smart City) với vị trí gần kề 4 trường Vinschool và view trực diện công viên trung tâm

Với hệ tiện ích đẳng cấp được “đo ni đóng giày” dành cho sự phát triển toàn diện cho con trẻ, The Sakura đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều bậc phụ huynh Hà Nội. Một tuổi thơ vẹn tròn là bước đệm đầu tiên dành cho những cư dân nhí tại The Sakura trên chặng đường thành khôn lớn, trưởng thành.

Thế Định