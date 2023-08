Xem video:

Tình huống trên xảy ra lúc 6 giờ 30 phút hôm nay (8/8), trên Quốc lộ 51 (phường An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai), hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thời điểm trên, bà Đ.T.D. (67 tuổi, quê Hà Tĩnh) đi chầm chậm băng ngang đường trên đúng phần vạch kẻ dành cho người đi bộ sang đường trong lúc nhiều xe cộ vẫn đang lưu thông.

Do thiếu quan sát từ xa, lái xe tô 5 chỗ Ford Territory biển số 43A-744 xx đang di chuyển, dường như chỉ phát hiện bà cụ khi đã ở khoảng gần nên đã phải phanh đột ngột để tránh. Tuy nhiên, xe vẫn tông trúng cụ bà nhưng chỉ ở mức nhẹ khiến bà ngã ra đường.

Đáng tiếc, do tình huống bất ngờ, hai xe phía sau đã không phanh kịp. Xe 7 chỗ Innova biển số 51G-893.xx và xe 30 chỗ nhãn hiệu Hyundai biển số 60LD-000.xx chạy cùng chiều phía sau đã tông “dồn toa” vào ô tô 5 chỗ hiệu Ford Territory.

Cú tông mạnh từ ô tô 30 chỗ khiến 2 ô tô con tiếp tục di chuyển tới trước, chèn qua người bà D khiến bà D tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn làm 1 người chết. Ảnh: Hoàng Anh

Tại hiện trường các ô tô đều bị hư hỏng, nặng nhất là ô tô 7 chỗ hiệu Innova.

Đây là một tình huống không hiếm trong các tai nạn giữa người đi bộ sang đường và các phương tiện khác.

Tai nạn thương tâm trên xảy ra có nguyên nhân chính từ kỹ năng lái xe không giữ khoảng cách khi di chuyển trên đường và không giảm tốc độ khi qua các giao lộ.

Điều 11 Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định khoảng cách an toàn giữa 2 xe khi tham gia giao thông trên đường được quy định như sau:

- Khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình; ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

- Trong điều kiện mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:

+ Nếu vận tốc bằng 60km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m.

+ Nếu vận tốc trên 60 - 80km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m.

+ Nếu vận tốc từ trên 80 - 100km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m.

+ Nếu vận tốc từ trên 100 - 120km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m.

Trường hợp điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60km/h, người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, Điều 32 Luật Giao thông đường bộ cũng quy định:

- Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.

- Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.

Nguồn video: Anh Trọng

Bạn từng gặp khoảnh khắc thót tim khi đi đường? Hãy chia sẻ video và thông tin về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!