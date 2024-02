Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tập thể, cá nhân liên quan tập trung ngay vào xử lý công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là đối với các công việc bị tồn đọng do nghỉ Tết.

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng giao; chú trọng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội bảo đảm toàn diện, đa tầng, hiện đại, bao trùm, bền vững.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tạo động lực “tăng tốc” cho phục hồi và phát triển

Thủ tướng lưu ý, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tập trung chỉ đạo, điều hành, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, giải quyết tháo gỡ dứt điểm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề phát sinh...

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực cho phát triển đất nước.

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, sáng 15/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các bộ, ngành đánh giá về tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024; coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo ra động lực “tăng tốc” cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết 100% vốn đầu tư công ngân sách Nhà nước năm 2024; triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án ngay từ đầu năm.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung thúc đẩy tiến độ thi công các công trình hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia.

Trong đó có các dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nhiều tuyến đường cao tốc khác, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; đường dây tải điện 500 Kv mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) ra Phố Nối (Hưng Yên)…

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thực chất cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định kinh doanh.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Đối với các địa phương còn chậm của các dự án đường bộ cao tốc, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý 1 năm 2024.

Các địa phương phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công hoàn thành các thủ tục khai thác khoáng sản đối với mỏ vật liệu xây dựng thông thường theo cơ chế đặc thù; tham gia cùng chủ đầu tư, nhà thầu làm việc, thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng, thuê đất bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của Nhà nước quy định, tuyệt đối nghiêm cấm không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá, “ép giá”.

Trường hợp phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm thì các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo pháp luật; sử dụng các chế tài để xử lý các trường hợp cố tình nâng giá, “ép giá”, đầu cơ đất khu vực mỏ...

Thủ tướng cũng đưa ra hàng loạt yêu cầu với các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long trong việc triển khai dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, các tỉnh khẩn trương cấp “Bản xác nhận” theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với 5 mỏ (tỉnh An Giang) nhà thầu đã trình hồ sơ để hoàn thiện thủ tục thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí và có thể khai thác trước ngày 20/2.

Đồng thời, rà soát các mỏ đang khai thác, các khu vực mỏ mới trên địa bàn (đặc biệt tỉnh An Giang, Vĩnh Long), ưu tiên các mỏ gia hạn, nâng công suất để cung ứng cho dự án và giao thêm các mỏ mới cho các nhà thầu triển khai thủ tục khai thác, bảo đảm đủ công suất để đến 30/6…

Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính

Với Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng lưu ý, tuyệt đối không để hành khách không có phương tiện trở lại nơi làm việc, học tập; triển khai có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến kết nối khu vực Hà Nội, TP.HCM và đầu mối giao thông lớn.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” bảo đảm hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm đúng tiến độ…

Với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng yêu cầu tích cực, chủ động chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khai hội lễ truyền thống, dân gian ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm an toàn, văn minh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khai hội lễ truyền thống, dân gian ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm an toàn, văn minh

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý điểm đến, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân; yêu cầu các cơ sở lưu trú, kinh doanh ăn uống phục vụ khách du lịch tuyên truyền, vận động du khách thực hiện nghiêm “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp để có giải pháp thu hút lao động quay trở lại làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động cục bộ, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an tập trung bảo vệ an ninh quốc gia, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự; bảo đảm an ninh, an toàn mạng quốc gia, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hoạt động tấn công mạng.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động buôn lậu; nghiên cứu đề xuất chính sách mở rộng miễn thị thực cho công dân một số nước phù hợp với tình hình mới và quan hệ hợp tác song phương.

Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn.

Với Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng yêu cầu tập trung đẩy mạnh ngay từ đầu năm công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó đấu tranh có hiệu quả, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xử lý nghiêm các vi phạm; xây dựng kế hoạch đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi số.

Thủ tướng lưu ý, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công việc.

"Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi…; lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công", Thủ tướng chỉ đạo.