Khu nhạc nước hàng đầu tại The Global City hoàn thành giai đoạn 1

The Global City là dự án khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners. Với quy mô 117,4 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, TP. Thủ Đức, dự án The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng, một trung tâm mới của TP.HCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi - giải trí - mua sắm. Kết hợp với diện tích nhà ở bao gồm các căn hộ cao và thấp tầng, biệt thự nằm đan xen giữa các khu trường học, y tế và hành chính, trung tâm thương mại và nhiều tiện nghi khác để tạo nên một khu đô thị phức hợp bền vững. Dự án The Global City: https://masterisehomes.com/the-global-city/