Công an tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp cùng Công an Vĩnh Long giải cứu thành công một phó giám đốc công ty tư vấn, thiết kế, thi công nội ngoại thất bị đối tượng bắt cóc kề dao vào cổ.

Anh M.V.C., phó giám đốc một công ty tư vấn, thiết kế, thi công nội ngoại thất ở TP Cần Thơ, có mối quan hệ rộng.

Khoảng 11h ngày 10/5, anh C. xuống huyện Châu Thành A (Hậu Giang) để gặp khách hàng thì bị một nhóm người bắt cóc.

Bọn chúng liên hệ gia đình anh C. đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc. Lo sợ an toàn cho anh C., gia đình chuyển trước 44,5 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long… huy động gần 100 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác truy theo dấu vết "nóng", trích xuất camera và xác minh các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân... với quyết tâm nhanh nhất giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng chủ mưu gây án là hai anh em ruột: Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi) và Nguyễn Thanh Nguyên (37 tuổi, cùng ngụ xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Thời điểm đó, công an xác định Nghĩa và Nguyên đang trốn tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hai đối tượng chủ mưu vụ bắt cóc Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyễn Thanh Nguyên. Ảnh: Công an Hậu Giang

Gay cấn giây phút giải cứu con tin

Thiếu tá Hồ Việt Quốc, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Vĩnh Long – người trực tiếp dùng súng điện tiếp cận, bắn hạ đối tượng bắt cóc kể, sau khi nhận lệnh của cấp trên về việc phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang để giải cứu con tin, khoảng 0h40 ngày 12/5, đơn vị Cảnh sát cơ động điều động 18 cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Quốc nói thêm, sau khi tập trung lực lượng, anh và đồng đội tiến về căn nhà ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ - nơi đối tượng đang giam giữ con tin.

“Thời gian tiếp cận căn nhà nói trên là đêm khuya, để tránh người dân tập trung hiếu kỳ, mọi hành động diễn ra nhẹ nhàng và luôn đặt an toàn lên hàng đầu, đồng thời không tạo áp lực, kích động đối tượng bắt cóc”, Thiếu tá Quốc chia sẻ.

Thời điểm trên, mọi người dân chìm trong giấc ngủ. Tuy nhiên, các bài toán, cách xử trí của các tổ công tác bên ngoài căn nhà có con tin luôn “nóng”.

Theo Thiếu tá Quốc, căn nhà này một lầu, 2 bên là tường nhà dân (có một cửa sổ bên hông nhà), chỉ có một cửa lớn nên công tác tiếp cận để vào bên trong rất khó khăn.

Khó khăn hơn khi đối tượng bắt cóc là Nguyễn Thanh Nguyên hai tay cầm dao kề sát cổ con tin để quan sát bên ngoài, nếu phát hiện có người lạ đến gần hắn sẽ thẳng tay sát hại con tin.

Nhận thấy tình hình trên, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang họp nhanh và quyết định giao nhiệm vụ đặc biệt cho Thiếu tá Quốc trực tiếp dùng súng điện bắn đối tượng, những người còn lại tạo âm thanh bên ngoài cửa để đối tượng mất tập trung.

Sau thời gian "đàm phán" với đối tượng, lúc này đã gần 2h sáng 13/5, đối tượng Nguyễn Thanh Nguyên liên tục di chuyển qua lại trong phòng khách. Sau đó chúng ngồi kẹp con tin lại trên ghế, hai tay kề dao áp cổ nạn nhân, mắt quan sát bên ngoài, để ý từng hành động của lực lượng công an.

Đối tượng Nguyên yêu cầu công an phải cung cấp cho bọn chúng ô tô để chúng bỏ trốn, nếu không đáp ứng sẽ cắt cổ con tin.

Lực lượng công an họp và thống nhất để đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin sẽ làm theo ý của chúng. Tuy nhiên, mọi hoạt động đều phải diễn ra chậm, để chờ thời cơ khống chế đối tượng.

Với sự nhạy bén, tinh nhuệ, Thiếu tá Quốc nép vào ô cửa sổ chờ, những lực lượng còn lại bên ngoài tạo âm thanh lớn để đối tượng mất tập trung.

Phát hiện đối tượng co chân phải lên và nhìn ra bên ngoài, lập tức Thiếu tá Quốc bắn một phát trúng vào khớp gối chân phải của đối tượng Nguyên làm hắn té ngã.

Lực lượng cảnh sát bên ngoài ập vào bắt, khống chế đối tượng, tước dao, giải cứu thành công con tin.

Trao khen thưởng cho lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long tham gia phá án, giải cứu con tin thành công. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Tiếp tục truy xét “nóng” các đối tượng có liên quan, Công an bắt Nguyễn Quốc Thanh (37 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Lý Minh Chánh (46 tuổi), khi trốn tại Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai.

Công an cho biết, tin nhắn trên mạng xã hội giữa anh C. và bạn bè trong quá trình anh này di chuyển, giúp cảnh sát truy vết, giải cứu con tin nhanh.

Trong vụ án này, Nghĩa là kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ bắt cóc anh C.; Thanh và Chánh được anh em Nghĩa thuê bắt người, thù lao là 300 triệu đồng.

Đối tượng dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài, đồng thời nhận thấy anh C. là phó giám đốc công ty, gia đình có điều kiện nên bàn bạc thực hiện hành vi bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Trước tiên, các đối tượng dùng giấy tờ giả để thuê 1 căn nhà tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, tiếp tục dùng giấy tờ giả thuê 1 căn nhà tại khu dân cư Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và liên hệ anh C. đến để làm hợp đồng trang trí nội thất.

Trên đường anh C. di chuyển đến Hậu Giang, các đối tượng đã dò hỏi nạn nhân có đi cùng ai không, di chuyển bằng xe gì. Khi biết anh C. đi một mình, bọn chúng mới thực hiện kế hoạch bắt cóc tống tiền.

Khi anh C. đến địa điểm nhà thuê tại tỉnh Hậu Giang, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay khống chế, lấy hết tài sản và đưa nạn nhân lên ô tô chở về căn nhà thuê tại tỉnh Vĩnh Long. Xong việc, Nghĩa bảo Thanh và Chánh lánh mặt. Anh em Nghĩa trực tiếp trông chừng con tin.

Sau đó, các đối tượng sử dụng điện thoại di động, dùng mạng xã hội của anh C. liên lạc nhiều lần với người nhà yêu cầu chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của anh C. thông qua dịch vụ VNPAY.

Công an Hậu Giang cho biết, băng nhóm này rất tinh vi, khi liên hệ anh C., chúng dùng SIM không chính chủ và lúc đòi tiền chuộc, uy hiếp người nhà chúng đều sử dụng điện thoại của anh C.

Thậm chí, nhóm bắt cóc yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản nạn nhân để tránh bị truy lùng. Chúng nói rõ nếu báo công an thì chờ nhận xác con tin.

May mắn, trên đường đi anh C. có chụp hình đoạn đường ở xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A) gửi cho người bạn với mục đích rủ đi uống cà phê. Nhờ tấm hình này, cảnh sát nhanh chóng tìm ra hiện trường bắt cóc...