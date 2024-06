Quang cảnh tại hội nghị.

Mới đây, UBND tỉnh Kiên Giang hội nghị trực tuyến với 15 huyện, thành phố sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, dịch vụ công trực tuyến xếp hạng 28/63 tỉnh, thành, tăng 25 bậc so năm 2023; thanh toán trực tuyến xếp hạng 5/63 tỉnh, thành, tăng 9 bậc so với năm 2023; số hóa hồ sơ hạng 43/63 tỉnh, thành, tăng 88 bậc so với năm 2023. Tỷ lệ hồ sơ được đồng bộ lên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 94,32%; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 56,7%, tăng 34,7% so với năm 2023.

Hiện 100% ấp, xã được phủ sóng mạng thông tin di động, dịch vụ truy cập internet băng rộng di động. 6 tháng đầu năm 2024, hệ thống phòng họp không giấy đã tổ chức 199 cuộc họp với 14.151 đại biểu tham dự.

Việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả quan trọng, phù hợp tình hình thực tế địa phương. Toàn tỉnh có 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai tra cứu căn cước công dân trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 1.600 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; 600 cơ sở giáo dục công lập thực hiện thu phí không dùng tiền mặt chiếm 99,3%.

Kiên Giang là 1 trong 58 tỉnh trong cả nước triển khai bản đồ số hộ kinh doanh, đi vào hoạt động chính thức, có hiệu quả với tổng số 21.387 hộ kinh doanh công khai trên bản đồ số. Thực hiện công tác cấp tài khoản định danh điện tử, tỉnh đã thu nhận 1.447.730 tài khoản, đạt 170%; kích hoạt 930.142/849.528 tài khoản, đạt 109%.

Viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID) trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung đề nghị các sở, ngành, UBND các địa phương tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06; thúc đẩy, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình tại các ngành, các địa phương; đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ; tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ để người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 với tinh thần “3 tăng cường” và “5 đẩy mạnh” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh là hai cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả, theo tiến độ đề ra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Công an tỉnh, UBND các địa phương đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu tàu thuyền, tham mưu Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện định danh tàu, thuyền. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực triển khai thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Tin và ảnh: CẨM TÚ (Báo Kiên Giang)