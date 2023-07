Theo Báo Hà Nam, thực hiện Đề án của Chính phủ "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06), thời gian qua, Công an huyện Kim Bảng đã tập trung chỉ đạo, tăng cường lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn.

Công an hướng dẫn công dân tích hợp các tiện ích khi sử dụng định danh điện tử.

Xã Văn Xá (Kim Bảng) có 2.572 hộ dân, 8.040 nhân khẩu, trong đó 6.859 nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên, 100% công dân trong độ tuổi này đã được cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp. Thực hiện tháng cao điểm cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, UBND xã đã ban hành kế hoạch, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể từng ngày cho MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Đề án 06 trên hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào một số hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể thôn để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm được và cùng đồng thuận thực hiện.

Lực lượng công an xã chủ trì phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 06 duy trì phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” tuyên truyền, vận động và trực tiếp hướng dẫn nhân dân cách thức kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID, nâng cao tỷ lệ người dân thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công quốc gia. Cùng với đó, phối hợp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về tiện ích của ứng dụng VneID với các giao dịch trong đời sống hằng ngày, như: tài khoản định danh mức độ 2 có giá trị tương đương thẻ CCCD gắn chíp và sổ hộ khẩu điện tử, có thể thay thế nhiều loại giấy tờ (giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế) phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, phản ánh, kiến nghị về tình hình ANTT, tố giác tin báo tội phạm… giúp người dân hiểu, đồng thuận, ủng hộ, chủ động hợp tác làm thủ tục cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Ông Chu Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Văn Xá cho biết: Để đạt mục tiêu 100% công dân trong độ tuổi kích hoạt tài khoản định danh điện tử, UBND xã chỉ đạo Tổ công tác thực hiện Đề án 06 phối hợp với công an, các ban, ngành, đoàn thể tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, theo nhiều khung giờ trong ngày nghỉ cũng như ngày làm việc, trực tiếp đến từng ngõ, hộ, gặp từng người để vận động, hướng dẫn, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Hướng dẫn nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Xác định ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đối với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, Công an xã Hoàng Tây đã chủ động, tích cực tham mưu với Đảng ủy, UBND xã thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 cấp xã (do chủ tịch UBND xã là tổ trưởng); tổ công tác thực hiện Đề án 06 ở 5 thôn (do đồng chí đảng ủy viên phụ trách thôn là tổ trưởng).

Thực hiện nhiệm vụ, tổ phó và các thành viên (là bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đồng chí trong tổ công nghệ, một số cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có hiểu biết về công nghệ…) trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân đăng ký, kích hoạt, khai thác, sử dụng tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh đó, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vừa tuyên truyền, phổ biến giúp nhân dân hiểu rõ lợi ích của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, vừa tiến hành các bước rà soát, lập danh sách, thu thập thông tin của công dân. Khi có lịch đặt máy cấp tài khoản định danh điện tử tại địa phương, Công an xã Hoàng Tây thông báo rộng rãi trước 5-7 ngày trên hệ thống truyền thanh và các trang fanpage để mọi người dân đều nắm được, từ đó chủ động sắp xếp thời gian, công việc đến đăng ký lịch làm định danh điện tử.

Đồng chí Nguyễn Văn Giáp, Trưởng Công an xã Hoàng Tây chia sẻ: Để thực hiện tốt các bước, các khâu trong quy trình cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cán bộ, chiến sỹ công an xã tập trung làm trước một bước công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm các nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng theo độ tuổi: lao động, học sinh sinh viên, trung tuổi, cao tuổi và nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh… Trong quá trình cấp tài khoản định danh điện tử, công an xã bố trí lịch hẹn làm việc vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, các dịp lễ, Tết… tạo điều kiện thuận lợi giúp công dân đi làm ăn xa có thể sắp xếp thời gian đến thực hiện các bước đề nghị cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Công an xã cũng chủ động thông báo rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng, một số trang, nhóm zalo, facebook của các hội, nhóm đồng môn, đồng ngũ, đồng hương đi học tập, làm xa để nhiều người cùng biết và thực hiện. Công an xã cũng đã xây dựng một số nhóm zalo tổ công tác thực hiện Đề án 06 của các thôn, đăng tải những video clip hướng dẫn trực quan để người dân dễ hình dung, dễ làm theo những thao tác kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, lập danh sách chi tiết số điện thoại của từng công dân để tổ công tác thực hiện Đề án 06 các thôn có thể gọi điện, hướng dẫn công dân đến điểm gần nhất để kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Lực lượng công an đến từng thôn, tổ phố cấp, kích hoạt định danh điện tử cho công dân.

Để triển khai tốt việc cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, huyện Kim Bảng đã chỉ đạo xây dựng 15 mô hình điểm thực hiện Đề án 06; triển khai mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh. Là chủ của một trong những đơn vị được chọn thực hiện mô hình điểm triển khai Đề án 06, anh Đỗ Phương Thức (chủ Khách sạn Ngọc Lâm, xã Khả Phong, Kim Bảng) cho biết: Qua thông tin trên báo, đài và được các đồng chí công an tuyên truyền, phổ biến về nội dung thực hiện Đề án 06, bản thân tôi đã nhận thức đầy đủ hơn những lợi ích thiết thực mà đề án mang lại cho người dân, doanh nghiệp trong giao địch, giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó, tôi đã đồng tình ủng hộ thực hiện mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại khách sạn của gia đình.

Anh Đỗ Phương Thức cho biết thêm: “Thực hiện mô hình điểm về thông báo lưu trú qua phần mềm ASM, thời gian tới tôi sẽ tiếp tục trang bị một số phương tiện chuyên dụng (máy tính, máy đọc QR của thẻ CCCD gắn chíp, máy đọc MRZ của hộ chiếu); Lựa chọn nhân viên có trình độ công nghệ thông tin để khai thác, sử dụng tốt phần mềm; tuyên truyền, hướng dẫn khách đến lưu trú những tiện ích của việc sử dụng CCCD gắn chíp, định danh điện tử ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn sử dụng phần mềm ASM,...”.

Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của người dân, việc triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử công dân gặp nhiều thuận lợi. Đến nay, tổng số tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt mức độ 1, mức độ 2 trên địa bàn huyện Kim Bảng đạt tỷ lệ 99% trên tổng số công dân trong độ tuổi. Trong đó, 16/18 xã, thị trấn hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch thực hiện tháng cao điểm cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Một số đơn vị có tỷ lệ công dân kích hoạt định danh điện tử cao và sớm hoàn thành, gồm: Hoàng Tây; Tân Sơn, Khả Phong, Ba Sao, Liên Sơn, Thụy Lôi...

Hiện công an huyện tiếp tục chỉ đạo công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, huy động lực lượng, phương tiện gắn với linh hoạt, chủ động tổ chức các điểm cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử lưu động, phấn đấu cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân trong độ tuổi, về đích sớm so với kế hoạch đề ra.