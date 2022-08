Kim siêu vòng 3 chia tay bạn trai kém 13 tuổi

Kim Kardashian sinh năm 1980, hơn Pete Davidson 13 tuổi. Sau khi chia tay Kanye West, Kim Kardashian tham gia chương trình SNL rồi gặp Pete Davidson. Họ hẹn hò từ tháng 10/2021 nhưng tới tháng 3/2022 Pete Davidson mới chính thức công khai mối quan hệ với Kim Kardashian trên Instagram. 2 tháng sau đó, nữ tỷ phú cùng nam diễn viên Suicide Squad cùng nhau xuất hiện tại Met Gala 2022. Đây cũng là sự kiện thảm đỏ chính thức đầu tiên của cặp đôi kể từ khi yêu nhau.

Tuy nhiên gần đây Kim Kardashian và bạn trai kém 13 tuổi phải yêu xa khi nam diễn viên phải sang Australia quay phim Wizards. Ngôi sao The Keeping Up With the Kardashians chủ yếu liên hệ với người yêu qua video chat và email. Một nguồn tin chia sẻ với tờ PEOPLE rằng Kim Kardashian và Pete Davidson đã chính thức đường ai nấy đi cách đây ít ngày. "Một phần nguyên nhân khiến họ chia tay vì lịch trình quá bận rộn của cả hai. Họ liên tục phải di chuyển".

Trước khi hẹn hò với Pete Davidson, Kim Kardashian kết hôn với Kanye West và có 4 người con. Nữ tỷ phú chính thức trở về trạng thái độc thân từ tháng 3/2022 sau khi ly dị Kanye West vào tháng 2/2021.

An Na