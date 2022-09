Kinh nghiệm mua SUV phù hợp khách hàng không thể bỏ qua

Nắm được những kinh nghiệm mua SUV sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn mẫu xe phù hợp.

Chọn mua xe SUV phù hợp với nhu cầu sử dụng

Để có thể chọn được một chiếc xe SUV đúng nhu cầu, người mua cần xác định được các yếu tố: Số lượng người sử dụng xe trong mỗi lần di chuyển để đảm bảo có đủ chỗ ngồi.

Quãng đường thường xuyên đi lại hàng ngày, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe bởi điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sử dụng phương tiện.

Các tính năng an toàn tối thiểu để bảo vệ cho người lái và hành khách trên xe. Người dùng nên chọn những thương hiệu xe được chứng nhận tiêu chuẩn an toàn cao và được cấp bởi các tổ chức uy tín.

Độ bền cao và dễ dàng vệ sinh. Chủ xe nên chọn những xe có ít ngóc ngách để hạn chế bụi bẩn bám vào và dễ dàng lau chùi giúp duy trì không gian xe thoáng, sạch.

Kích thước và tải trọng hàng hóa thường chở để tạo sự cân bằng cho xe khi sử dụng.

Kích thước chỗ để xe phù hợp, giúp đỗ/lấy xe ra dễ dàng và giảm tình trạng va chạm gây xước xe.

Hiện nay trên thị trường đang phổ biến 3 phân khúc xe SUV với cấu hình đa dạng để người dùng có thể dễ dàng lựa chọn nên mua phân khúc xe SUV nào là phù hợp:

Mẫu xe SUV hạng B: Đây là mẫu xe SUV cỡ nhỏ 5 chỗ ngồi. Động cơ xe B-SUV được đánh giá là vừa phải nhưng có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Không gian xe rộng rãi với 2 hàng ghế, khoảng cách đầu và trần xe đủ lớn hoặc ghế ngồi đủ rộng để tránh va đập vào người bên cạnh. Mẫu xe B-SUV phù hợp với người trẻ độc thân thích trải nghiệm và chinh phục cung đường “phượt”.

Mẫu xe SUV hạng C: Đặc điểm của mẫu xe C-SUV là kích thước lớn, không gian rộng rãi và được trang bị động cơ mạnh mẽ hơn các mẫu SUV cỡ nhỏ. Bên cạnh đó, một số mẫu C-SUV còn được nhà sản xuất trang bị cấu hình 5+2 chỗ ngồi giúp tối ưu giá trị sử dụng của không gian xe.

Ngoài ra, so với mẫu B-SUV thì mẫu xe này có nhiều tính năng an toàn hơn. Do đó, C-SUV phù hợp với các hộ gia đình bởi tính thực dụng và linh hoạt. Bên cạnh đó, sức chứa hành lý lớn cũng là một điểm cộng của mẫu xe C-SUV, đặc biệt khi các gia đình có nhu cầu tổ chức những chuyến đi dài ngày phải mang nhiều đồ đạc.

Mẫu xe SUV hạng D: Đây là mẫu xe SUV hội tụ đầy đủ các công nghệ cao cấp nhất, mang đến những trải nghiệm lái xe thoải mái và ấn tượng. Với lợi thế về kích thước, mẫu xe D-SUV được thiết kế 7 chỗ ngồi. Đặc biệt, D-SUV phù hợp với những khách hàng mong muốn không gian bên trong xe rộng rãi, thoáng mát.

Chọn mua xe SUV từ thương hiệu uy tín

Việc xem xét thương hiệu uy tín và chính hãng cũng là kinh nghiệm mua SUV không thể bỏ qua. Điều này giúp khách hàng không chỉ được đảm bảo về chất lượng mà còn có cơ hội được hưởng ưu đãi hấp dẫn và chính sách bảo hành tốt nhất.

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện bảo dưỡng xe cũng thuận tiện hơn khi các hãng xe lớn thường có nhiều trung tâm dịch vụ với đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao. Ngoài ra, khi cần thay thế phụ tùng, chủ xe có thể dễ dàng tiếp cận linh kiện chính hãng, nhờ đó có thể đảm bảo hiệu quả hoạt động của xe và an toàn khi di chuyển.

Chọn mua xe SUV theo khả năng vận hành

Mỗi mẫu xe SUV sẽ có khả năng vận hành khác nhau. Ở phân khúc SUV đô thị, mẫu B-SUV chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Để đảm bảo thuận tiện cho người dùng khi di chuyển nội đô với đặc thù đường đông xe, thường xuyên tắc nghẽn, nhà sản xuất ưu tiên sử dụng những mẫu động cơ cỡ nhỏ nhằm tối ưu hiệu suất, đảm bảo tính kinh tế.

Tại những phân khúc cao hơn như C-SUV hay D-SUV, xe sẽ được trang bị hệ thống động cơ mạnh mẽ và hệ dẫn động 4 bánh giúp SUV thực sự trở thành “chuyên gia off-road” trên những cung đường gồ ghề. Khách hàng nên dựa theo nhu cầu di chuyển hàng ngày của bản thân để lựa chọn một chiếc SUV ở phân khúc phù hợp.

