Kinh tế dần khởi sắc, ngành dịch vụ tăng trưởng tích cực

Ngành dịch vụ tăng trưởng tốt, đóng góp 43,16% GDP

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2022 ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý I/2021. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 4,58%, đóng góp 43,16%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,45%, đóng góp 5,76% vào mức tăng trưởng chung; và khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,38%, đóng góp 51,08%.

Thị trường F&B đầu năm 2022 sôi động với sự xuất hiện của nhiều cửa hàng mới

Thị trường lao động việc làm của Việt Nam quý I/2022 đã dần phục hồi trở lại cùng nền kinh tế thích ứng linh hoạt. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý này tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt lao động trong ngành dịch vụ tăng đáng kể. Theo đó, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 50,0 triệu người, tăng gần 1 triệu người so với quý trước và tăng 132,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. Các ngành thuộc lĩnh vực này đạt mức tăng trưởng tích cực kéo theo nhu cầu việc làm tăng mạnh. Trong đó ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 268,8 nghìn người (tăng 11,2%); giáo dục đào tạo, tăng 160,3 nghìn người (tăng 9,3%); hoạt động dịch vụ khác, tăng 104,6 nghìn người (tăng 11,0%).

Trong quý I/2022, Nova Commerce (một thành viên của Nova Service) ra mắt chuỗi các siêu thị quy mô toàn quốc với 3 cửa hàng tại TP.HCM, góp phần đưa ngành dịch vụ bán lẻ thêm phần khởi sắc

Doanh nghiệp lớn mạnh tạo ra giá trị cho xã hội

Cùng với Chính phủ, doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tạo đà khôi phục kinh tế, ổn định xã hội qua việc tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tốc độ phục hồi của lao động trong khối doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể trong quý I/2022 tiếp tục được ghi nhận ở mức 16,8 triệu người và 13,3 triệu người, tương ứng tăng 533,4 nghìn người và tăng 521,5 nghìn người so với quý IV/2021.

Trong đó có thể kể đến Nova Service (thành viên của NovaGroup). Nova Service quy tụ 12 công ty thành viên và hơn 50 thương hiệu trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, từng bước kiến tạo hệ sinh thái tiện ích dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, bước đầu tạo ra gần 16.000 công việc cho lao động địa phương cùng với hàng ngàn việc làm gián tiếp.

Cụ thể, trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng, Nova Hospitality đã hỗ trợ gần 2.000 lao động có việc làm với thu nhập ổn định. NovaDreams - đơn vị phát triển và quản lý các khu vui chơi giải trí tầm cỡ khu vực như Circus Land, Tropicana Park, Florida Water Park… có kế hoạch tuyển dụng hơn 2.300 nhân sự phục vụ cho công tác vận hành tại NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram.

Tropicana Park - công viên giải trí sắp được ra mắt tại NovaWorld Ho Tram, góp phần kiến tạo hàng ngàn việc làm cho địa phương

Sau 4 năm ra mắt, CITIGYM (thương hiệu nổi bật của Nova Service) đã phát triển 7 câu lạc bộ tại TP.HCM, đón tiếp hơn 100.000 khách hàng đăng ký thành viên. Số lượng nhân sự hiện tại khoảng 1.000 người.

Trong lĩnh vực bán lẻ, Nova FnB - đơn vị quản lý hàng loạt thương hiệu ẩm thực, cà phê, giải trí đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế - dự kiến thu hút hơn 5.000 lao động địa phương, phục vụ kế hoạch phát triển gần 200 cửa hàng từ đây đến cuối năm 2022.

JUMBO Seafood Vietnam - thương hiệu thuộc quản lý của Nova FnB vừa ra mắt cửa hàng thứ 3 tại TP.HCM

Nova Commerce là hệ thống chuỗi cửa hàng, siêu thị thực phẩm, trung tâm thương mại đặt mục tiêu trong năm 2022 sở hữu 300 cửa hàng, và đến năm 2025 sẽ phát triển hơn 2.000 điểm bán. Quy mô nhân sự kỳ vọng chạm ngưỡng 3.300 người.

Mercure Vũng Tàu - top 25 khách sạn tốt nhất Việt Nam trên Tripadvisor là một trong chuỗi các khách sạn hàng đầu của Nova Hospitality

Sự quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ, doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho thị trường lao động dần phục hồi và đạt được mức tăng trưởng khởi sắc. Việc đẩy mạnh và nhân rộng các chương trình đào tạo phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động sẽ giúp thị trường lao động tiếp tục bứt phá và đảm bảo năng lực cạnh tranh.

Nova Service (tổng công ty thuộc NovaGroup) hiện có 12 công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực Bán lẻ, Dịch vụ, Cộng đồng, gồm: Nova FnB, Nova Commerce, Nova Fashion Retails, Nova Hospitality, NovaDreams, Nova Travel, Nova Entertainment, Nova Lifestyle, Nova Golf Clubs, Nova Education, Nova Healthcare, Big Ben Holidays. Tất cả tạo nên hệ sinh thái dịch vụ tiện ích tối ưu nhất phục vụ khách hàng.

Ngọc Minh