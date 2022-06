Kính thực tế ảo của Apple không xuất hiện tại WWDC 2022

Apple đã buộc phải trì hoãn việc ra mắt kính thực tế ảo AR/VR, sản phẩm được đồn đoán từ lâu, cho đến năm sau do các vấn đề liên quan đến nhiệt và hiệu suất, theo một báo cáo mới từ The New York Times, trích dẫn các nguồn thạo tin.

Mẫu kính thực tế ảo của Apple

Báo cáo cho biết, Táo khuyết đã thuê kỹ sư từ Dolby Technologies, Mike Rockwell để phát triển dòng sản phẩm, nhưng một số trở ngại đã buộc hãng phải hoãn phát hành cho đến năm sau.

Các tin tức rò rỉ thời gian qua cũng chỉ ra rằng kính thực tế hỗn hợp của Apple không thể ra mắt trong năm nay, dù có nhiều đồn đoán rằng Apple có thể công bố sản phẩm này tại WWDC 2022.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg trong một báo cáo hồi tháng 1, kính thực tế ảo của Apple trễ hẹn ra mắt cho đến năm 2023 do các vấn đề liên quan hiệu suất và nhiệt độ.

Kính thực tế hỗn hợp của Apple không thể góp mặt tại WWDC 2022

Ban lãnh đạo của Apple được cho là đã nhận được một bản demo của kính thực tế hỗn hợp. Điều này cho thấy bất chấp các báo cáo về các trở ngại trong quá trình phát triển sản phẩm, thiết bị AR/VR của Táo khuyết vẫn đang sắp hoàn thiện.

Apple cũng được cho là đang đẩy nhanh tiến độ phát triển hệ điều hành rOS (Reality OS) dành cho mẫu kính sắp ra mắt.

Xem concept kính thực tế ảo của Apple:

Hải Nguyên (tổng hợp)