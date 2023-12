{"article":{"id":"2226893","title":"Ký gửi, ký chờ nhà đất tại phòng công chứng làm méo mó thị trường bất động sản","description":"Đại biểu HĐND Đà Nẵng nêu thực trạng ký gửi, ký chờ nhà đất tại phòng công chứng phức tạp, trốn thuế, gây méo mó thị trường bất động sản.","contentObject":"<p>Sáng 14/12, Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn.</p>

<p>Chất vấn Giám đốc Sở Tư pháp, ông Trần Tuấn Lợi - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Đà Nẵng cho biết, hiện nay tình trạng ký gửi, ký chờ tại các văn phòng công chứng đang diễn ra rất phức tạp, gây thất thu thuế lớn, dẫn đến lừa đảo, cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức hành nghề, méo mó thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.</p>

<p>“Điều này dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức hành nghề công chứng, gây thất thu thuế cho ngân sách thành phố và các loại tội phạm lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước thực trạng trên, Sở Tư pháp sẽ làm gì để chấn chỉnh, chấm dứt việc này?”, đại biểu Lợi chất vấn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-dat-nen1-1-315-828.jpg?width=768&s=7pt6lcI2gzw-cK9ytM9wfA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-dat-nen1-1-315-828.jpg?width=1024&s=JbXUHqgE8xgPY2Orowum6w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-dat-nen1-1-315-828.jpg?width=0&s=8gmUWWwHUA8z9RBM1Rhz6A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-dat-nen1-1-315-828.jpg?width=768&s=7pt6lcI2gzw-cK9ytM9wfA\" alt=\"w dat nen1 1 315.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-dat-nen1-1-315-828.jpg?width=260&s=mbL-hS7FK3okLyaisuuuXw\"></picture>

<figcaption>Tình trạng ký gửi, ký chờ nhà đất làm méo mó thị trường bất động sản ở Đà Nẵng</figcaption>

</figure>

<p>Cùng quan điểm, đại biểu Lương Công Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND Đà Nẵng cho rằng, thực trạng trên dễ dẫn đến thị trường bất động sản méo mó, thiếu minh bạch, cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức hành nghề.</p>

<p>Đại biểu Tuấn đề nghị Sở Tư pháp phải phối hợp với cơ quan công an để có biện pháp nghiệp vụ kiểm tra những hồ sơ ký gửi, ký chờ, nắm rõ hoạt động này, từ đó có giải pháp mạnh nhằm hạn chế, để thị trường bất động sản của thành phố hoạt động lành mạnh.</p>

<p>Bà Trần Thị Kim Oanh, Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 34 tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động, trong đó có 3 phòng công chứng và 31 văn phòng công chứng. Thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện nhiều nội dung, biện pháp nhằm chống thất thu thuế.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4973289966232-849792987b9b510f381fa4dcbeeccd4a-1-829.jpg?width=768&s=0VHiAvFBdEot1jMZFztytw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4973289966232-849792987b9b510f381fa4dcbeeccd4a-1-829.jpg?width=1024&s=wUJiroOUk6NRC8sFLVcW2g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4973289966232-849792987b9b510f381fa4dcbeeccd4a-1-829.jpg?width=0&s=E2ce6z0U1eyiSDjcx16u5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4973289966232-849792987b9b510f381fa4dcbeeccd4a-1-829.jpg?width=768&s=0VHiAvFBdEot1jMZFztytw\" alt=\"W-z4973289966232-849792987b9b510f381fa4dcbeeccd4a-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4973289966232-849792987b9b510f381fa4dcbeeccd4a-1-829.jpg?width=260&s=svTNNbCwL9MrEPegkU1Iow\"></picture>

<figcaption>Bà Trần Thị Kim Oanh trả lời chất vấn tại kỳ họp</figcaption>

</figure>

<p>Đồng thời, phối hợp với các đơn vị xây dựng và trình UBND TP ban hành quyết định về quy chế phối hợp và chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn thành phố.</p>

<p>Theo bà Oanh, trong năm 2023, Sở Tư pháp đã kiểm tra 5 tổ chức hành nghề công chứng. Qua kiểm tra, Sở đã nhắc nhở, chấn chỉnh một số hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, ban hành 3 quyết định xử phạt hành chính.</p>

<p>“Thời gian đến, Sở sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công chứng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...”, bà Oanh cho hay.</p>

<p>Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã nhận rất nhiều đơn, thư liên quan đến việc ký gửi, ký chờ tại các văn phòng công chứng.</p>

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã nhận rất nhiều đơn, thư liên quan đến việc ký gửi, ký chờ tại các văn phòng công chứng.

"Việc này gây thất thiệt rất lớn cho Nhà nước, đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra kiểm tra", Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị. Đà Lạt tổ chức đấu giá lại.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-dong-huy-ket-qua-dau-gia-nha-hang-thuy-ta-chuan-bi-dau-gia-lai-2226800.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lam-dong-huy-ket-qua-dau-gia-nha-hang-thuy-ta-chuan-bi-dau-gia-lai-567.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T09:39:38","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226660","title":"Bình Dương có thêm 1.000 căn nhà ở xã hội, giá từ 8 triệu đồng/m2","description":"Hai dự án nhà ở xã hội, với tổng quy mô hơn 1.000 căn hộ và nhà liền kề ở Bình Dương, vừa được công bố thông tin nhận hồ sơ đăng ký mua, với giá bán từ 8 triệu đồng/m2.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-duong-co-them-1-000-can-nha-o-xa-hoi-gia-tu-8-trieu-dong-m2-2226660.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/binh-duong-co-them-1000-can-nha-o-xa-hoi-gia-tu-8-trieu-dongm2-511.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T08:57:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226692","title":"Nữ tỷ phú 94 tuổi chèo lái đế chế bất động sản Trung Quốc","description":"Dù ở 94 tuổi nhưng nữ tỷ phú vẫn tham gia vào điều hành, chèo lái đế chế bất động sản lớn của Trung Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-ty-phu-trung-quoc-94-tuoi-cheo-lai-de-che-bat-dong-san-2226692.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/nu-ty-phu-94-tuoi-cheo-lai-de-che-bat-dong-san-trung-quoc-298.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T07:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226562","title":"Một huyện ở Ninh Bình sắp đấu giá 287 lô đất, khởi điểm từ 3,6 triệu đồng/m2","description":"287 lô đất tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng trong tháng 12. Giá khởi điểm cao nhất chỉ 6,2 triệu đồng/m2.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-huyen-o-ninh-binh-sap-dau-gia-287-lo-dat-khoi-diem-tu-3-6-trieu-dong-m2-2226562.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mot-huyen-o-ninh-binh-sap-dau-gia-287-lo-dat-khoi-diem-tu-36-trieu-dongm2-1060.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226638","title":"Hơn 2.000 dân sống trong chung cư 'chờ sập', Sở Xây dựng Đà Nẵng lên tiếng","description":"Đại biểu HĐND Đà Nẵng nêu thực trạng hơn 2.000 dân sống ở chung cư xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa biết đi đâu. Trước vấn đề này, lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay đã đề xuất thành phố di dời, thời gian dự kiến trong năm 2024-2025.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-2-000-dan-song-trong-chung-cu-cho-sap-so-xay-dung-da-nang-len-tieng-2226638.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hon-2000-dan-song-trong-chung-cu-cho-sap-so-xay-dung-da-nang-len-tieng-1592.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T22:16:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226614","title":"Ecoba Việt Nam trở thành tổng thầu xây dựng dự án The Wisteria","description":"Ecoba đã được chủ đầu tư Vietracimex tin tưởng chọn là tổng thầu xây dựng của dự án chung cư cao cấp The Wisteria - Hinode Royal Park.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ecoba-viet-nam-tro-thanh-tong-thau-xay-dung-du-an-the-wisteria-2226614.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ecoba-viet-nam-tro-thanh-tong-thau-xay-dung-du-an-the-wisteria-1240.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T17:25:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226633","title":"Sức hút của các dự án căn hộ kết hợp trung tâm thương mại khối đế","description":"Nhiều chuyên gia đánh giá, bên cạnh hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của Vingroup, sự thành công của các dự án căn hộ Vinhomes còn đến từ hệ thống TTTM Vincom khối đế kiến tạo chuẩn sống tiện nghi cho cư dân, đồng thời góp phần gia tăng giá trị BĐS.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suc-hut-cua-cac-du-an-can-ho-ket-hop-trung-tam-thuong-mai-khoi-de-2226633.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/suc-hut-cua-cac-du-an-can-ho-ket-hop-trung-tam-thuong-mai-khoi-de-1220.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T17:10:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226530","title":"Tìm nhà thầu xây dựng dễ dàng qua nền tảng Xây Tổ Ấm","description":"Thông qua website Xây Tổ Ấm, gia chủ dễ dàng chọn lựa, kết nối với nhà thầu có phong cách, năng lực thiết kế, thi công phù hợp với mức chi phí tối ưu.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tim-nha-thau-xay-dung-de-dang-qua-nen-tang-xay-to-am-2226530.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tim-nha-thau-xay-dung-de-dang-qua-nen-tang-xay-to-am-999.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226520","title":"Dự án cách nhà thờ Đức Bà 18km: Tổ hợp trị liệu khoáng nóng có gì?","description":"Trong 2 năm tới, chỉ với 30 phút lái xe từ TP.HCM, người dân có cơ hội trải nghiệm tổ hợp trị liệu khoáng nóng được thiết kế tỉ mỉ, nằm trong dự án resort 6 sao Ecovillage Saigon River, cách nhà thờ Đức Bà 18hm.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-an-cach-nha-tho-duc-ba-18km-to-hop-tri-lieu-khoang-nong-co-gi-2226520.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-an-cach-nha-tho-duc-ba-18km-to-hop-tri-lieu-khoang-nong-co-gi-888.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226471","title":"Lâm Đồng xem xét cho chủ dự án nhà ở xã hội vay 64 tỷ đồng, lãi suất 6,84%/năm","description":"Sau khi được yêu cầu phải xác định chi tiết lộ trình đầu tư dự án nhà ở xã hội Phú Hội, Công ty Nhà An Bình đề nghị vay 64 tỷ đồng để có vốn triển khai dự án và đang được các cơ quan chức năng xem xét.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-dong-xem-xet-cho-chu-du-an-nha-o-xa-hoi-vay-64-ty-dong-lai-suat-6-84-nam-2226471.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/lam-dong-xem-xet-cho-chu-du-an-nha-o-xa-hoi-vay-64-ty-dong-lai-suat-684nam-874.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:10:57","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226433","title":"Bình Định ‘thúc’ việc đấu giá đất loạt dự án trong khu kinh tế Nhơn Hội","description":"UBND tỉnh Bình Định yêu cầu không để bị động trong quá trình thực hiện dẫn đến việc chậm trễ kế hoạch đấu thầu, đấu giá dự án do chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-thuc-viec-dau-gia-dat-loat-du-an-trong-khu-kinh-te-nhon-hoi-2226433.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/binh-dinh-thuc-viec-dau-gia-dat-loat-du-an-trong-khu-kinh-te-nhon-hoi-707.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226400","title":"Cần 1.200 tỷ đồng để chỉnh trang, Bãi Sau Vũng Tàu sẽ có khu trình diễn ánh sáng","description":"Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch Bãi Sau được UBND TP.Vũng Tàu đề xuất, khu vực này được ưu tiên phát triển thành công viên cây xanh với các dịch vụ công cộng, tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-1-200-ty-dong-de-chinh-trang-bai-sau-vung-tau-se-co-khu-trinh-dien-anh-sang-2226400.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/can-1200-ty-dong-de-chinh-trang-bai-sau-vung-tau-se-co-khu-trinh-dien-anh-sang-672.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:33:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226276","title":"Hơn 3.000m2 đất gần sân bay Nội Bài sắp ‘lên sàn’ đấu giá","description":"23 thửa đất với tổng diện tích hơn 3.000m2 tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) gần Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ được đấu giá vào cuối tháng 12. Giá khởi điểm dự kiến từ 27,8 triệu đồng/m2.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-3-000m2-dat-gan-san-bay-noi-bai-sap-len-san-dau-gia-2226276.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hon-3000m2-dat-gan-san-bay-noi-bai-sap-len-san-dau-gia-1580.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226244","title":"Thị trường bất động sản sẽ ‘đảo chiều’ từ quý III/2024?","description":"Chuyên gia, doanh nghiệp nhận định, thị trường bất động sản sẽ đảo chiều, có nhiều sức bật hơn từ quý III sang năm. Tuy nhiên, người mua và nhà đầu tư sẽ đòi hỏi khắt khe hơn về mặt chất lượng và tính pháp lý của các dự án.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-truong-bat-dong-san-se-dao-chieu-tu-quy-iii-2024-2226244.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thi-truong-bat-dong-san-se-dao-chieu-tu-quy-iii2024-1495.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T22:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226211","title":"Đà Nẵng có 131 dự án chậm bàn giao","description":"Đà Nẵng hiện có 131 dự án thuộc diện chậm bàn giao, trong đó 56 dự án đầu tư công.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-nang-co-131-du-an-cham-ban-giao-2226211.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/da-nang-co-131-du-an-cham-ban-giao-1382.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:50:50","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226160","title":"Chung cư tăng giá đến cả tỷ đồng sau 1 năm","description":"Một chung cư ở Mai Dịch, Cầu Giấy (Hà Nội) trong quý II/2022 được rao bán với giá khoảng 45 - 60,4 triệu đồng/m2. Đến quý III/2023 đã tăng lên 58,8 - 69,2 triệu đồng/m2, tức tăng 17,2% chỉ trong vòng 1 năm qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-cu-tang-gia-den-ca-ty-dong-sau-1-nam-2226160.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chung-cu-tang-gia-den-ca-ty-dong-sau-1-nam-1215.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:04:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226123","title":"Thành phố biên mậu hưởng lợi từ đường sắt cao tốc tới biên giới Việt - Trung","description":"TP. Móng Cái sẽ có cơ hội nâng tầm vị thế cũng như phát triển các dự án hạ tầng, BĐS khi tuyến đường sắt cao tốc kết nối đến biên giới Việt - Trung hoàn thành.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-pho-bien-mau-huong-loi-tu-duong-sat-cao-toc-toi-bien-gioi-viet-trung-2226123.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thanh-pho-bien-mau-huong-loi-tu-duong-sat-cao-toc-toi-bien-gioi-viet-trung-978.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226002","title":"Chưa xây xong, căn penthouse rộng 2.000m2 được bán với giá hơn 3.200 tỷ đồng","description":"Dù chưa xây xong nhưng căn penthouse rộng hơn 2.000m2 có vị trí đắc địa tại Dubai vừa được một đại gia Đông Âu mua với giá 136 triệu USD. Đây được xem là căn penthouse đắt nhất Dubai.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chua-xay-xong-can-penthouse-rong-2-000m2-duoc-ban-voi-gia-hon-3-200-ty-dong-2226002.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chua-xay-xong-can-penthouse-rong-2000m2-duoc-ban-voi-gia-hon-3200-ty-dong-691.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:39:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225977","title":"Quảng Bình đấu giá 193 thửa đất, khởi điểm từ hơn 800 triệu đồng","description":"Trong tháng 12, 193 thửa đất thuộc thị xã Ba Đồn và TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất gần 6 tỷ đồng/thửa.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-binh-dau-gia-193-thua-dat-khoi-diem-tu-hon-800-trieu-dong-2225977.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/quang-binh-dau-gia-193-thua-dat-khoi-diem-tu-hon-800-trieu-dong-590.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T12:08:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225741","title":"Cận cảnh ký túc xá 700 tỷ bỏ hoang ở Đà Nẵng sắp chuyển thành nhà ở xã hội","description":"Được đầu tư gần 700 tỷ đồng, 2 khu ký túc xá ở TP Đà Nẵng bỏ hoang nhiều năm nay. Dự án này sẽ chuyển đổi thành nhà ở xã hội.","displayType":19,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-canh-ky-tuc-xa-700-ty-bo-hoang-o-da-nang-sap-chuyen-thanh-nha-o-xa-hoi-2225741.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/can-canh-ky-tuc-xa-700-ty-bo-hoang-o-da-nang-sap-chuyen-thanh-nha-o-xa-hoi-1421.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:55:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225653","title":"Bà Rịa – Vũng Tàu huỷ quy hoạch 2 dự án du lịch nghỉ dưỡng 3.000 ha","description":"Được nhiều ‘ông lớn’ bất động sản quan tâm nhưng đến nay hai dự án du lịch nghỉ dưỡng với tổng quy mô hơn 3.000ha tại Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn chưa có chủ đầu tư. Quy hoạch hai dự án vừa bị huỷ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-ria-vung-tau-huy-quy-hoach-2-du-an-du-lich-nghi-duong-3-000-ha-2225653.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ba-ria-vung-tau-huy-quy-hoach-2-du-an-du-lich-nghi-duong-3000-ha-966.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:40:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225644","title":"Vung Tau Centre Point ‘khuấy đảo’ thị trường bằng loạt ưu đãi hấp dẫn","description":"Thị trường bất động sản cuối năm “ấm” dần, mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư với những dự án có chính sách bán hàng tốt... Nổi bật trong số đó là ưu đãi đột phá từ Vung Tau Centre Point - dự án do DIC Holdings đầu tư tại thành phố biển Vũng Tàu.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vung-tau-centre-point-khuay-dao-thi-truong-bang-loat-uu-dai-hap-dan-2225644.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/vung-tau-centre-point-khuay-dao-thi-truong-bang-loat-uu-dai-hap-dan-886.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225266","title":"Cận cảnh khu 'đất vàng' trung tâm thành phố Huế chuẩn bị đấu giá","description":"Dự kiến vào cuối tháng 12/2023, hàng loạt khu 'đất vàng' nằm dọc bờ sông Hương và các trục đường trung tâm TP Huế (tỉnh TT-Huế) sẽ được đưa vào đấu giá.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-canh-khu-dat-vang-trung-tam-thanh-pho-hue-chuan-bi-dau-gia-2225266.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/can-canh-khu-dat-vang-trung-tam-thanh-pho-hue-chuan-bi-dau-gia-583.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225273","title":"Sai phạm nhiều năm chưa khắc phục, Buôn Ma Thuột cấp tốc lấy ý kiến","description":"UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa có văn bản gửi các cá nhân, tổ chức để lấy ý kiến sửa sai trong đền bù đất tại dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sai-pham-nhieu-nam-chua-khac-phuc-buon-ma-thuot-cap-toc-lay-y-kien-2225273.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/sai-pham-nhieu-nam-chua-khac-phuc-buon-ma-thuot-cap-toc-lay-y-kien-512.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T16:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

