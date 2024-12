Kỳ họp lần thứ 19, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua nhiều báo cáo quan trọng: Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XV; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025…

Cũng tại kỳ họp lần này, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề xuất của đại biểu HĐND, các ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 2 nhóm nội dung liên quan lĩnh vực về: công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nhà nước về văn hóa - du lịch.

Đặc biệt, kỳ họp cũng thông qua 31 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Nghị quyết tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng dựa trên năng lực nội sinh, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; tăng cường thu hút đầu tư toàn xã hội và hợp tác công - tư để phát triển hạ tầng, đô thị - dịch vụ bền vững, xây dựng Bình Dương theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành ưu tiên, đồng thời đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với bảo đảm an ninh và an toàn thông tin.

Đồng thời chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân và phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tiếp tục hoàn thiện, sắp xếp lại tinh gọn bộ máy. Tăng cường quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 10% trở lên. Tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông - lâm nghiệp - thủy sản và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm trong cơ cấu kinh tế tương ứng đạt 65,01% - 25,20% - 2,61% - 7,19%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 9,7%. GRDP bình quân đầu người khoảng 195,0 triệu đồng/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng 9 - 10%. Kim ngạch nhập khẩu tăng 9 - 10%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 80.725 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 11%...

Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: UBND tỉnh Bình Dương

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đã ghi nhận, đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực và những đổi mới hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Vì vậy, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh đã cơ bản hoàn thành.

Theo đó, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ công tác năm 2025 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp điều hành linh hoạt, chủ động, sáng tạo; tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, khơi thông các điểm nghẽn, nút thắt, cản trở, ách tắc tạo thành các nguồn lực cho phát triển kinh tế; vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, vừa giải quyết những vấn đề hạn chế, tồn đọng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; kịp thời ứng phó những vấn đề mới phát sinh.

Bên cạnh đó, quyết liệt đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị "tinh - gọn - mạnh - hiệu lực - hiệu quả" gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo chủ trương của Trung ương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành gắn trách nhiệm của người đứng đầu là một nhiệm vụ rất quan trọng.

HĐND tỉnh cũng phân tích, thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, thách thức, những bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể. HĐND tỉnh thống nhất cao với UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2025 và nội dung phát biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm của Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp này.

Về phía HĐND tỉnh, sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng đồng hành, phản ứng nhanh trước những yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển tỉnh nhà. Năm 2025 cũng là năm gần cuối nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bằng việc làm, hành động cụ thể; rà soát lại Chương trình hành động quyết tâm theo đuổi đến cùng, nhất là việc giải quyết ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; từ đó củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh.​

Ngô Huyền