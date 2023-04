Chiều 14/4, theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang phát ra, tại kỳ họp thứ 16, Ủy ban đã xem xét thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm thuộc Công an tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông: Phạm Thành Mỹ, Trưởng phòng Hồ sơ (nguyên Trưởng Công an TP Châu Đốc); Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Công an huyện Thoại Sơn; Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Trưởng Công an huyện Thoại Sơn; Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Trưởng phòng Tham mưu).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy các cán bộ nói trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của các cán bộ nói trên làm ảnh hưởng xấu uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ông Hà Minh Đấu bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: Công an An Giang

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với với các ông: Nguyễn Thanh Hải, Chánh Thanh tra Công an tỉnh (nguyên Trưởng Công an TP Long Xuyên; nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh); Lý Thanh Vũ, Trưởng phòng An ninh đối ngoại (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú); Hà Minh Đấu, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Trưởng Công an TP Châu Đốc).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy các cán bộ nêu trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của các cán bộ là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ông Hồ Văn Tấn, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật. Ảnh: Công an An Giang.

Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, ông Hồ Văn Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú), đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của ông Hồ Văn Tấn là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Tấn.