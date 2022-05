Kỷ luật thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, cựu giám đốc Công an Sóc Trăng

Uỷ ban Kiểm tra Công an Trung ương mới đây có văn bản thông báo cho biết, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó cục trưởng Cục Hậu cần (Bộ Công an), nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã bị Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Trước khi nhận nhiệm vụ Cục phó Cục Hậu cần, Thiếu tướng Đa làm Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tháng 5/2021, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo cho biết, sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Hoàng Đa.

Đoàn Bổng