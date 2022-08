Ký ức kinh hoàng của nhóm người bị chích điện trong ‘địa ngục’ casino

Ngày 21/8, cơ quan An ninh điều tra Công an An Giang vẫn đang tập trung lực lượng điều tra vụ “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, liên quan vụ “hơn 40 người đào thoát khỏi casino địa ngục ở Campuchia về Việt Nam".

Đến thời điểm này, Công an đã lấy lời khai những người có liên quan. Bước đầu các nạn nhân khai, qua mạng xã hội, họ thấy nhiều lời chào mời tuyển lao động làm việc bên Campuchia, công việc nhàn hạ, chỉ cần gõ máy tính mà mức lương lại cao, khoảng 700-1.000 USD mỗi tháng.

Đang lúc không có việc làm ổn định, nên nhiều người tìm cách vượt biên trái phép sang Campuchia. Qua đến Campuchia, mỗi ngày, họ có nhiệm vụ ngồi máy tính để lôi kéo khách vào các game bài trả thưởng online, dùng nick ảo để lừa đảo mời gọi mọi người tham gia game hẹn hò, và dụ dỗ người khác nạp tiền…

Một người trong "nhóm 40 người đào thoát khỏi địa ngục casino ở Campuchia về" kể lại ký ức kinh hoàng. Ảnh: N.T

Lý do bị chích điện

Thanh niên L.Đ.H (25 tuổi, ngụ Gia Lai) nói, mình vượt biên trái phép sang Campuchia với mong muốn tìm được công việc ổn định, lương cao. Sang đến bên kia biên giới, anh H. mới biết chẳng có “việc nhẹ, lương cao”, mà chính thanh niên này là nạn nhân của đường dây mua bán người. Mỗi ngày, H. phải làm suốt 15 tiếng, với công việc là thực hiện các hành vi lừa đảo theo sự chỉ đạo.

“Tôi sang Campuchia được 4 tháng. Hằng ngày, tôi phải lên mạng thực hiện các hành vi lừa đảo theo sự chỉ đạo của bọn chúng. Chúng đưa ra “chỉ tiêu”, trong 5 ngày phải tìm được 2 khách và lừa đảo được từ 10 -15 triệu đồng. Ai không đạt chỉ tiêu sẽ bị đưa vào danh “sách đen”. 5 ngày tiếp theo, không đạt chỉ tiêu sẽ bị chích điện. Còn 5 ngày tiếp nữa nếu không tìm được khách nào thì bị chúng bán đi”, anh H. nói

H. nói bản thân anh cũng bị chích điện 2 lần. “3 thanh niên cao to lực lưỡng còng tôi vào ghế, rồi chúng chích điện đến khi gần ngất xỉu mới ngưng”, thanh niên quê Gia Lai nhớ lại ký ức kinh hoàng.

Nhóm người tháo chạy khỏi casino, bơi qua sông để về Việt Nam

Thanh niên N.Q.T (19 tuổi, quê An Giang) nói, khi sang Campuchia, tháng lương đầu tiên nhận được 500 USD. Song, những tháng sau, T. do không làm đạt “chỉ tiêu” nên bị trừ hết lương. “Bọn chúng rất hung tợn, đánh người Việt trước mặt mọi người ngay tại phòng làm việc. Mọi người đừng ham sang Campuchia “việc nhẹ, lương cao”. Chẳng có việc nhẹ, chỉ có bị đánh đập, bị chích điện dã man và bị bán từ nơi này sang nơi khác”, N.Q.T nói.

Theo lời nhóm người này, những đối tượng bên casino còn đánh đập dã man đối với phụ nữ, nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ.

Manh mối đưa người vượt biên

Chiều 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và ông Lê Văn Danh (34 tuổi), cùng ngụ huyện An Phú, để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Bước đầu, bà Lệ khai từ tháng 5 được một người đàn ông (không rõ lai lịch) rủ tham gia đưa người trái phép qua Campuchia làm việc.

Sau đó, bà Lệ móc nối với Danh. Bà ta giao cho Danh nhiệm vụ đón những người muốn sang Campuchia làm, rồi chở đến bến sông phía Việt Nam. Tại đây, bà Lệ đưa người sang Campuchia làm việc tại các casino. Bà Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/mỗi lao động.

Trong 40 người nhảy sông bỏ trốn về nước có 6 người do bà Lệ và Danh đưa đi. Bà Lệ và Danh còn khai thêm, đã đưa rất nhiều người vượt biên trái phép sang Campuchia để vào làm việc tại các casino.

Nghi phạm Nguyễn Thị Lệ, người tổ chức đưa nhiều người vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc tại các casino. Ảnh: Tiến Tầm

Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tập trung củng cố hồ sơ, tài liệu, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng có liên quan, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, nhất là trên tuyến biên giới.