Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình phát triển của Lacoste tại thị trường Việt Nam, kết nối cùng cộng đồng yêu mến thương hiệu “cá sấu” toàn cầu.

Ra mắt website dành riêng cho thị trường Việt Nam

Lacoste là một trong những thương hiệu làm nổi bật khái niệm thời trang - thể thao. Phong thái năng động, thanh lịch đã trở thành biểu tượng của thương hiệu, được lòng giới mộ điệu thế giới 9 thập kỷ.

Xuất thân từ kinh đô thời trang Pháp, sự duy mỹ mà thương hiệu hướng đến không chỉ qua trang phục mà còn ở trải nghiệm mua sắm. Đó cũng là triết lý kinh doanh Lacoste luôn chú trọng. Trên tinh thần đó cùng với nỗ lực tìm hiểu về thị trường, người yêu thời trang Việt Nam trong thời gian dài, Lacoste cho ra mắt website với tiêu chuẩn như flagship store.

Lacoste với những thiết kế tôn vinh biểu tượng của thương hiệu

Lacoste digital flagship store hứa hẹn là nơi khởi đầu cho những cuộc trao đổi đầy cảm hứng thời trang giữa thương hiệu và khách hàng.

Lacoste.com.vn sẽ là nơi phát ngôn chính thức của thương hiệu, với khẩu hiệu "Together, let’s shape the worlds to come" (Cùng nhau định hình thế giới tương lai) Lacoste sẽ hiện thực hóa qua từng chiến dịch và các hành động thiết thực.

Lacoste và những thiết kế iconic mang phong cách thanh lịch, Parisian Chic

Mua sắm tại Lacoste.com.vn bên cạnh đảm bảo hàng chính hãng, người yêu mến Lacoste có thể cập nhật liên tục xu hướng thời trang, bộ sưu tập, và tham khảo đa dạng các mặt hàng như: giày, túi, phụ kiện, các trang phục thể thao dành riêng cho tennis, golf…

BST Tracksuit kỷ niệm 90 năm thành lập thương hiệu

Trong tháng mừng ra mắt website, khách hàng khi mua sắm trực tuyến sẽ nhận ngay ưu đãi 10% và miễn phí giao hàng toàn quốc. Bên cạnh đó, Lacoste.com.vn còn áp dụng hình thức trả góp 0% cho người mua.

