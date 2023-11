MV Môi chạm môi đánh dấu sự trở lại của Myra Trần sau hơn 1 năm tháo mascot Lady Mây tại chương trình Ca sĩ mặt nạ. Sau thời gian chinh phục pop và ballad, cô thử sức với EDM (nhạc dance điện tử).

Bài hát và MV Môi chạm môi (sáng tác: August) táo bạo từ lời đến hình ảnh. Câu "Em thích được môi chạm môi, em thích được ôm mỗi tối/ Nhưng em từ chối lời yêu đơn giản là vì không thích anh thôi" lặp đi lặp lại xuyên suốt bài.

Trong MV, Myra Trần vào vai cô chủ tiệm trà gợi cảm, bí ẩn. Khi gặp trai đểu, cô cư xử lả lơi để họ mất cảnh giác rồi lộ danh tính thật là một phù thủy, dùng chiếc ấm hút vào trong. Tiệm trà là chiếc bẫy được cô sắp đặt để bắt giữ những chàng trai đểu.

Myra Trần khoe nốt Fa quãng 5 trước các khách mời, giới truyền thông.

Ca sĩ sinh năm 1999 lần đầu thể hiện phong cách gợi cảm qua trang phục kiệm vải, vũ đạo mời gọi. Đáng lưu ý, MV có cảnh Myra Trần cởi bung áo ngoài, để lộ áo trong xuyên thấu.

Tại sự kiện, phân cảnh Myra Trần phanh ngực khiến bà ngoại, mẹ ruột bất ngờ. Nhiều đồng nghiệp như Trường Giang, Anh Tú... nhận xét chi tiết này 'vượt quá sức tưởng tượng'.

Khi được hỏi cảm nhận, bà ngoại Myra Trần nói thích sản phẩm, hoàn toàn ủng hộ cháu gái. Trong khi đó, mẹ Myra Trần từ Mỹ âm thầm về Việt Nam chúc mừng khiến cô òa khóc trên sân khấu. Ê-kíp bí mật liên hệ nhằm tạo bất ngờ cho ca sĩ.

Môi chạm môi cũng đánh dấu lần đầu Myra Trần hợp tác rapper Binz. Cô trân trọng phần rap của đàn anh dù không thể chia sẻ nhiều vì chưa tiếp xúc ngoài đời hay thân thiết. Toàn bộ nội dung làm việc giữa Myra Trần và Binz cho sản phẩm này đều do quản lý kết nối, thực hiện.

Ca sĩ cũng dành lời cảm đến loạt mỹ nam đóng vai những chàng trai đểu trong MV như rapper đạo diễn - rapper Neko Lê, á quân The Next Gentleman Minh Kha, Triệu Vi, Trần Hiếu và Top 6 The Next Face Vietnam Thế Duy.

Trước câu hỏi về kinh phí thực hiện sản phẩm, Myra Trần cho hay tương đương thu nhập trong hơn nửa năm tính từ ngày 20/11/2022.

Qua việc thử sức nhạc dance, Myra Trần thừa nhận hát ballad và soul giúp cô trút hết cảm xúc, phù hợp với con người mình nhưng sẽ không ở mãi trong vùng an toàn. Tuổi 24, cô muốn vùng vẫy, thử sức nhiều hơn các thể loại âm nhạc khác nhau.