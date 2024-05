VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Thắng (SN 1989, ở Thường Tín, Hà Nội) về tội "Giết người".

Thời điểm tháng 3/2013, Thắng bị TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 18 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Đến tháng 5/2023, Thắng chấp hành xong hình phạt tù. Sau đó ít tháng, bị can đã lái xe tông chết "tình địch" vì ghen.

Theo cáo buộc, Thắng vốn có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị T. (SN 1994, ở Thường Tín), sau khi chấp hành án xong, về lại địa phương, bị can muốn nối lại quan hệ tình cảm với chị T.

Khoảng 20h ngày 26/11/2023, Thắng đi xe máy từ nhà đến quán ốc của chị T. ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín thì thấy tại quán có anh Nguyễn Văn T. (SN 1990, ở Thường Tín) đang ngồi nói chuyện với chị T.

Do nghi ngờ chị T. và anh Nguyễn Văn T. có quan hệ tình cảm nên Thắng ghen tuông, dừng xe và đi bộ vào trong quán, mắng chửi anh này.

Lời qua tiếng lại, Thắng lấy dao gọt hoa quả trong quán chỉ về phía anh Nguyễn Văn T. thì được mọi người can ngăn. Lúc đó, anh T. lấy xe máy bỏ đi ra tỉnh lộ 427 hướng về xã Hòa Bình.

Thấy vậy, Thắng ra ngoài dùng xe máy đuổi theo anh Nguyễn Văn T.

Khi đuổi theo “tình địch” đến đoạn đường qua cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở huyện Thường Tín, Thắng thấy anh Nguyễn Văn T. điều khiển xe máy đi lách giữa 2 ô tô và bị ngã xuống đường. Thắng phóng xe máy với tốc độ cao (khoảng 60-70 km/giờ) đâm thẳng vào anh Nguyễn Văn T.

Gây án xong, Thắng rời khỏi hiện trường. Anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu. Đến ngày 27/11/2023, anh Nguyễn Văn T. tử vong do bị gãy xương ức, xương sườn 7,8,9, dập hai phổi và dập vỡ gan.

Cùng ngày, bị can Nguyễn Đình Thắng bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Quá trình điều tra vụ án, gia đình bị can đã bồi thường cho gia đình anh Nguyễn Văn T. 300 triệu đồng.

Đại diện gia đình anh T. đã nhận tiền bồi thường, không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can Thắng.