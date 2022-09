'Lạm phát' bằng giỏi đại học ở Anh

Văn phòng Công tác sinh viên (OfS) - cơ quan quản lý độc lập về giáo dục đại học ở Anh, cho biết tỷ lệ sinh viên có những tấm bằng cao nhất tại 3 trường đại học và cao đẳng đã làm dấy lên “những lo ngại tiềm tàng cần được theo dõi kỹ hơn”.

Tỷ lệ bằng cấp hạng nhất được trao ở Anh đã tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua. Ảnh: David Jones / PA

Theo đó, cuộc điều tra về tại 3 cơ sở giáo dục giấu tên cho thấy 37,9% sinh viên được cấp bằng hạng nhất vào năm 2020-2021- tăng từ 15,7% trong năm 2010-2011, tương ứng với mức tăng 142%, theo OfS.

Tổng cộng, 84,4% học sinh đạt bằng danh dự hạng nhất (First class honours) hoặc hạng hai cấp cao (Upper second class honours (a 2:1), so với mức 67% vào 10 năm trước. Trong một báo cáo vào tháng 5, cơ quan giám sát cho biết gần 6/10 bằng hạng nhất là không thể giải thích được khi xem xét những yếu tố về lý lịch, độ tuổi và kết quả học tập sinh viên.

Khi báo cáo được công bố, giám đốc điều hành tạm quyền của OfS - bà Susan Lapworth - cho biết: “Lạm phát điểm không đáng có đang gây hại cho sinh viên, sinh viên tốt nghiệp và người sử dụng lao động, và làm tổn hại danh tiếng của giáo dục đại học Anh".

Bà Lapworth nói thêm rằng điều “cần thiết” là sinh viên, nhà tuyển dụng và sinh viên tốt nghiệp phải “tin tưởng rằng bằng cấp đại diện cho một đánh giá chính xác về thành tích”.

OfS yêu cầu các cơ sở giáo dục trao bằng cấp "đáng tin cậy" và dựa trên "kiến thức và kỹ năng của sinh viên". Nếu các trường đại học hoặc cao đẳng bị phát hiện vi phạm các quy tắc OfS, họ có thể bị phạt tới 500.000 bảng Anh hoặc 2% thu nhập của mình.

Bên cạnh đó, OfS cho biết: “Quyết định mở các cuộc điều tra này có nghĩa là OfS đã xác định được các mối quan tâm tiềm ẩn cần được giám sát kỹ hơn tại ba cơ sở giáo dục".

Tuy nhiên, việc tổ chức này tiến hành các cuộc điều tra này ở một số trường không đồng nghĩa rằng ở đó xảy ra tiêu cực, đại diện OfS cho biết thêm.

Mặc dù cơ quan giám sát từ chối nêu tên các trường đại học và cao đẳng đang được giám sát kỹ lưỡng, nhưng họ dự định công bố thêm chi tiết "trong lộ trình thích hợp".

Hai tháng trước, Hiệp hội các trường Đại học Vương quốc Anh (Universities UK) và cơ quan giáo dục GuildHE - đại diện cho 197 trường đại học Vương quốc Anh - cho biết họ sẽ đưa tỷ lệ các bằng cấp hàng đầu trở lại mức trước đại dịch.

Bảo Huy (theo The Guardian và The Telegraph)