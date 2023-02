Làm rõ vụ thanh niên nằm trước xe máy bị mất cắp để chờ công an tới giải quyết

Từ tối 23/2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 2 thanh niên ở Bình Dương bị mất xe máy. Lần theo định vị, họ tìm được vị trí cất giấu xe. Tuy nhiên, họ nhờ công an giải quyết thì không nhận được sự hỗ trợ nên phải nằm vật vã trước khu vực cất giấu tang vật để chờ.

Theo thông tin này, vào chiều 23/2, một thanh niên ngụ ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương bị kẻ gian lấy mất xe máy. Sau khi lần theo thiết bị định vị gắn trên xe và nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ tìm kiếm, phát hiện chiếc xe đang ở trong một phòng trọ khóa cửa ở phường Bình Hòa, TP Thuận An. Trong phòng còn có một chiếc xe nhãn hiệu SH nghi bị mất cắp trước đó.

Hình ảnh người bị mất xe nằm trước hiện trường chờ được giải quyết - Ảnh: Mạng xã hội

Qua xác minh của lực lượng chức năng, chiếc xe SH bị mất cắp tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An là của anh Ngô Văn Hiếu (21 tuổi, ngụ TP Thuận An). Còn chiếc xe có gắn định vị bị mất ở TP Dĩ An là của Nguyễn Văn Hà (30 tuổi, quê Nam Định).

Các bị hại sau đó đã thông báo cho Công an phường Bình Hòa để giải quyết. Làm việc với công an, chủ nhà trọ cho biết, phòng này được một thanh niên chưa rõ lai lịch thuê, chưa kịp đăng ký tạm trú.

Một trong hai thanh niên bị mất xe nằm lại tại hiện trường - Ảnh: Mạng xã hội

Theo các bị hại, sau khi lấy lời khai ban đầu, Công an phường Bình Hòa hướng dẫn đến Công an phường Vĩnh Phú (TP Thuận An) và phường Dĩ An (TP Dĩ An) để trình báo do phương tiện bị mất cắp tại các nơi này.

Đến tối cùng ngày vẫn không có lực lượng chức năng của các đơn vị này đến hiện trường để xử lý. Do lo sợ tài sản của mình bị tẩu tán, hai bị hại phải nằm vật vã ngủ tại hiện trường để canh xe. Hình ảnh này sau đó đã người dân chụp lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Lãnh đạo UBND phường Bình Hòa sáng nay (24/2) cho biết, thông tin trên mạng xã hội có nhiều nội dung chưa chưa đúng sự thật. Hai chiếc xe máy nói trên đã được đưa về trụ sở Công an phường Bình Hòa trong tối qua để chờ xử lý theo quy định.

Thượng tá Đàm Bảo Quân – Trưởng Công an TP Dĩ An cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội, Công an TP Dĩ An đã chỉ đạo Công an phường Dĩ An và các đơn vị liên quan báo cáo nội dung.

Một lãnh đạo Công an TP Dĩ An cho hay, do cửa phòng trọ bị khóa nên lực lượng công an phải chờ liên hệ với chủ nhà trọ để mở khóa, tránh gây thiệt hại tài sản của nhân dân. Trong thời gian chờ chủ trọ, hai thanh niên này nằm nghỉ trước hiện trường, sau đó thì xuất hiện thông tin như nêu trên.

Các đơn vị đang gửi báo cáo và sẽ có thông tin chính thức sau khi có kết quả xác minh.

Liên quan đến vụ việc này, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương – Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cũng đã chỉ đạo Công an TP Dĩ An và Công an TP Thuận An khẩn trương xác minh làm rõ, báo cáo về Công an tỉnh ngay sau khi có kết quả.