{"article":{"id":"2222558","title":"Lan Anh vấp váy, Trương Ngọc Ánh diện đầm trễ vai ở Miss Earth 2023","description":"Hoa hậu Lan Anh cùng khoảng 90 thí sinh Miss Earth 2023 ra mắt khán giả thông qua sự kiện “Xin chào Miss Earth 2023 in Vietnam” ở TP.HCM.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-10-733.jpg?width=768&s=NnbSt1BMUXIM2AAlItjhsg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-10-733.jpg?width=1024&s=W9nJjIwElGAAw4TejKCiMg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-10-733.jpg?width=0&s=c86rBNUvSEolYJlDOwXqKg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-10-733.jpg?width=768&s=NnbSt1BMUXIM2AAlItjhsg\" alt=\"miss earth 10.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-10-733.jpg?width=260&s=MjYahANHetZFYQ3Etd5_pg\"></picture>

<figcaption><em>Các thí sinh xuất hiện với phong cách độc đáo, từ cổ điển, thanh lịch đến hiện đại, gợi cảm. Nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng có mặt để cổ vũ, liên tục hò reo tên các thí sinh và quốc gia của họ. Đại diện Việt Nam - <a href=\"https://vietnamnet.vn/do-thi-lan-anh-tag9267357462977143786.html\">Đỗ Thị Lan Anh</a> - chọn đầm đính đá lấp lánh cùng chi tiết tua rua tạo hiệu ứng thị giác, được khoét sâu ở ngực gợi cảm. Cô chọn vòng cổ bản nhỏ và hoa tai tròn bạc làm điểm nhấn cho trang phục. Lan Anh tích cực giao tiếp với các thí sinh, thể hiện phong thái chuyên nghiệp.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UKE7.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Đỗ Thị Lan Anh vấp váy song nhanh chóng bình tĩnh tạo dáng trở lại. <br></em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-6-734.jpg?width=768&s=DDe5rF3_ogdGhQWgDG2KAQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-6-734.jpg?width=1024&s=BwtUSLC0VYq2HBBl_Gur3A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-6-734.jpg?width=0&s=oFcjW_y9cskt0fuHoEs_eA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-6-734.jpg?width=768&s=DDe5rF3_ogdGhQWgDG2KAQ\" alt=\"miss earth 6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-6-734.jpg?width=260&s=QRaHsc9a0bjorXHI70SkEQ\"></picture>

<figcaption><em>Đại diện Colombia - Luz Adriana Lopez Ayala khác biệt với các thí sinh khi chọn áo dài cách tân trắng với 2 chi tiết xuyên thấu trên thân, cùng hình ảnh đậm chất Việt Nam được vẽ ở phần tà. Phần tay áo được thiết kế độc đáo, tạo sự thướt tha, nổi bật cho hoa hậu. Người đẹp cũng búi tóc cao gọn gàng, thanh lịch và dùng hoa tai dáng dài để phù hợp với phong cách. Trong phần giao lưu ngắn cùng MC Thùy Dung, Luz Adriana Lopez Ayala cho biết tham gia <a href=\"https://vietnamnet.vn/miss-earth-tag5366960713665533471.html\">Miss Earth 2023</a> là cơ hội tuyệt vời để cô học hỏi, trao đổi về văn hóa, môi trường, mong sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, sự phát triển bền vững đến cộng đồng quốc tế. </em></figcaption>

</figure>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-1-735.jpg?width=300&s=xU25pZZk_oiir2IZadUoHA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-1-735.jpg?width=0&s=86G2enU29ONGUwB1fsoAaQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-1-735.jpg?width=500&s=vrkKPXfn75eZD-D5qsJ-fQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-1-735.jpg?width=260&s=I6UX0__NvXWojHdwpxFG9Q\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-3-736.jpg?width=300&s=wPuvGFFrdAuKiDJMt5Obtg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-3-736.jpg?width=0&s=7vBmXkxMQfr0k4I-cNMXeA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-3-736.jpg?width=500&s=x1pRAKPtYz2dtJuuaDaciQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-3-736.jpg?width=260&s=nhVCw3uPMBNQMIRNeJjQuA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-9-737.jpg?width=300&s=oDwaBglQ89ekHZiSCiWVNQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-9-737.jpg?width=0&s=wptvJ1FUVaNY_zHy2PK6mA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-9-737.jpg?width=500&s=95TTToPdeFJ9yn6CW9pyfQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-9-737.jpg?width=260&s=KdImi3BCZ_tm9j7LsWnguw\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Hoa hậu Belarus - Karyna Kisialiova chọn màu đỏ cho trang phục với các chi tiết cắt xẻ tinh tế tôn đường cong và chiếc bao tay cùng màu tạo nét quý phái. Chi tiết ở giữa thân váy được thiết kế như nếp gấp của chiếc vest lạ mắt. Miss Earth Brazil - Morgana Carlos nổi bật với chiếc đầm đính đá toàn thân được cut-out ngay ngực tạo điểm nhấn. Nhiều chiếc vòng cổ bản to được xếp chồng lên nhau và liền màu với trang phục. Đại diện Philippines - Yllana Aduana để tóc bồng bềnh được làm phồng đẹp mắt, diện đầm cúp ngực, ôm sát gợi cảm, khoe khéo eo thon qua chất liệu xuyên thấu ở phần vòng 2. <br></em></p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-7-738.jpg?width=300&s=KOTIa2TRfg3YisVVbExEfg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-7-738.jpg?width=0&s=EM-IdeBlkviIxCi5u5GuoA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-7-738.jpg?width=500&s=JaLdIkrjZ5QUqRVMPaZeSA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-7-738.jpg?width=260&s=VLj_JCzQX-NLTTZayOI5Hg\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-2-739.jpg?width=300&s=iVFgkFaHAJ6yyrlj7hZSjQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-2-739.jpg?width=0&s=DzXnOCwt674MK4UPzf4myg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-2-739.jpg?width=500&s=PBgJRztnJs4knvgAY38gxA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-2-739.jpg?width=260&s=Oq9dfTSMwJVers1BFLGUwg\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-5-740.jpg?width=300&s=rR9fhHH44-PasSrxA2M8MQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-5-740.jpg?width=0&s=yo7H4646Tnp6Pt3bSq-doA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-5-740.jpg?width=500&s=6trVIobZWsrfptorBJmHRQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-5-740.jpg?width=260&s=LWngqiQ-bhJ5yQ6_897W4Q\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Đại diện Canada, Bỉ - Layanna Robinson và Jolien Pede chọn đầm dạ hội mang sắc cam, giúp nổi bật thêm làn da trắng sứ. Pouvjessica Tan - Hoa hậu Campuchia diện đầm tà dài màu xanh lá, đúng với chủ đề của cuộc thi. </em></p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-11-741.jpg?width=300&s=qXFArnKe_pUso26MEiuhMA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-11-741.jpg?width=0&s=brBUhfUOCiV1RYVzzghHZQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-11-741.jpg?width=500&s=BmmSfS6Izt-fnUHLcc3Tvg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-11-741.jpg?width=260&s=EYWwQ5I1RZ6k6dJWJchJdQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-8-742.jpg?width=300&s=s5c4feYz0mhneAU_oAenHg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-8-742.jpg?width=0&s=eghWtutF3IF_oofONfAsSQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-8-742.jpg?width=500&s=Igd5vbQUuGYOeeSKRqrqpQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-8-742.jpg?width=260&s=TCeCuQRmgQPvb713ueUq4Q\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-4-743.jpg?width=300&s=eOOANS832YfWDsr7oA8EKw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-4-743.jpg?width=0&s=B4GT1LLlb80GFpKt18Bohw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-4-743.jpg?width=500&s=fSIUxMuEUDgS-ACfXDPVhg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-4-743.jpg?width=260&s=E-ksEaczuP8ZQEffrF6JAQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Hoa hậu Nhật Bản Kirari Oshiro thanh lịch với đầm ôm sát tông vàng gold và hoa tai dáng dài cùng màu. Đại diện Hàn Quốc Jang Da-yeon trong trẻo trong chiếc đầm chất liệu nylon xẻ cao, nổi bật là chiếc vòng cổ và hoa tai bạc lấp lánh. Hoa hậu Chile - Ximena Huala hoá nàng công chúa với mái tóc ép thẳng, suôn dài, đầm dạ hội trong suốt để lộ lưng trần gợi cảm cùng áo choàng voan dài.</em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truongngocanh-744.jpg?width=768&s=eCx7vLs9cR5hNxoEkVH31A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truongngocanh-744.jpg?width=1024&s=Iz9BnwC_s-VSYhoBbcIjXg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truongngocanh-744.jpg?width=0&s=_PCOuzktONQWiAYAWJvORg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truongngocanh-744.jpg?width=768&s=eCx7vLs9cR5hNxoEkVH31A\" alt=\"truongngocanh.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truongngocanh-744.jpg?width=260&s=xJ-6Kn79Qb4XVqiGwI_OuQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truong-ngoc-anh-2-745.jpg?width=768&s=wvx-Z27b1-9zAhfwET3l1A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truong-ngoc-anh-2-745.jpg?width=1024&s=Jl16paNYb5YHyfnWdw5PIw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truong-ngoc-anh-2-745.jpg?width=0&s=6A_cD8sLCImnMMoEYk0F1Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truong-ngoc-anh-2-745.jpg?width=768&s=wvx-Z27b1-9zAhfwET3l1A\" alt=\"truong ngoc anh 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truong-ngoc-anh-2-745.jpg?width=260&s=hWiUNQQGBi9HZ0KBEmLbxw\"></picture>

<figcaption><em><a href=\"https://vietnamnet.vn/truong-ngoc-anh-tag18394844742908392096.html\">Trương Ngọc Ánh</a> diện đầm trễ vai bó sát màu trắng và vòng cổ bạc, cho thấy nhan sắc không kém cạnh các đại diện từ khắp nơi trên thế giới. Chị là Trưởng ban tổ chức của Miss Earth 2023 tại Việt Nam.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-14-746.jpg?width=768&s=vVMduqvHa2ST0uiV0ohI0Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-14-746.jpg?width=1024&s=HfWgGRNz8xtRw17Bg9H7eA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-14-746.jpg?width=0&s=wovAJV-clGC4H63El-MB6g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-14-746.jpg?width=768&s=vVMduqvHa2ST0uiV0ohI0Q\" alt=\"miss earth 14.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/miss-earth-14-746.jpg?width=260&s=fPeV2M0L79UqcSGjRB2Y8A\"></picture>

<figcaption><em>Các thí sinh cùng thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật 'À Ố Show’. Show diễn mang đến bức tranh về con người, văn hoá Việt Nam qua những màn nhào lộn kết hợp múa đương đại, mang lại cho các thí sinh quốc tế trải nghiệm độc đáo về bản sắc truyền thống của đất nước hình chữ S. Sau chương trình, người đẹp có trang phục dạ hội đẹp mắt và phong thái tự tin, cuốn hút nhất sẽ được công bố trong phần thi trang phục dạ hội tại đêm bán kết ngày 17/12. BTC cũng khởi động phần thi bình chọn online đầu tiên mang tên 'Người đẹp có sự xuất hiện ấn tượng nhất'.</em></figcaption>

</figure>

<p><strong>Thanh Phi</strong></p>

người mẫu sinh năm 2001 nổi bật với vóc dáng cao ráo, đặc biệt là đôi mắt 'biết nói' thu hút người đối diện.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-mau-sinh-nam-2001-cuon-hut-voi-doi-mat-biet-noi-2221844.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nguoi-mau-sinh-nam-2001-cuon-hut-voi-doi-mat-biet-noi-1545.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221584","title":"8 điểm đặc biệt tạo nên bộ váy lễ đường 'vạn người mê' của Doãn Hải My","description":"Trong lễ cưới tại Hà Nội vào ngày 26/11, cô dâu Doãn Hải My tiếp tục khiến công chúng phải thổn thức trước nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng trong bộ váy cưới lễ đường đầy thanh lịch.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-diem-dac-biet-tao-nen-bo-vay-le-duong-van-nguoi-me-cua-doan-hai-my-2221584.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/8-diem-dac-biet-tao-nen-bo-vay-le-duong-van-nguoi-me-cua-doan-hai-my-580.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:05:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221149","title":"Hai quán quân Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2023 hội ngộ, tạo dáng thân mật","description":"Tiến Trường và Kim Anh gặp lại sau 1 tháng đăng quang quán quân Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2023, cùng tạo dáng thân mật.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-quan-quan-sieu-mau-the-hinh-viet-nam-2023-hoi-ngo-tao-dang-than-mat-2221149.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hai-quan-quan-sieu-mau-the-hinh-viet-nam-2023-hoi-ngo-tao-dang-than-mat-328.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:04:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221321","title":"Xuân Lan muốn tôn vinh những người mẫu chuyên nghiệp","description":"Siêu mẫu Xuân Lan tổ chức show diễn thời trang tại nhiều quốc gia và dự án sách ảnh nhằm tôn vinh người mẫu chuyên nghiệp qua các thế hệ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuan-lan-muon-ton-vinh-nhung-nguoi-mau-chuyen-nghiep-2221321.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/xuan-lan-muon-ton-vinh-nhung-nguoi-mau-chuyen-nghiep-1660.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221160","title":"Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa muốn có cái nhìn công bằng cho người HIV/AIDS","description":"4 năm đồng hành cùng ngày hội 'Sống trọn vẹn', Bùi Quỳnh Hoa muốn nâng cao sự hiểu biết, giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày 1/12 - Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS. người mẫu sinh năm 2001 nổi bật với vóc dáng cao ráo, đặc biệt là đôi mắt 'biết nói' thu hút người đối diện.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-mau-sinh-nam-2001-cuon-hut-voi-doi-mat-biet-noi-2221844.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nguoi-mau-sinh-nam-2001-cuon-hut-voi-doi-mat-biet-noi-1545.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221584","title":"8 điểm đặc biệt tạo nên bộ váy lễ đường ‘vạn người mê’ của Doãn Hải My","description":"Trong lễ cưới tại Hà Nội vào ngày 26/11, cô dâu Doãn Hải My tiếp tục khiến công chúng phải thổn thức trước nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng trong bộ váy cưới lễ đường đầy thanh lịch.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-diem-dac-biet-tao-nen-bo-vay-le-duong-van-nguoi-me-cua-doan-hai-my-2221584.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/8-diem-dac-biet-tao-nen-bo-vay-le-duong-van-nguoi-me-cua-doan-hai-my-580.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:05:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221149","title":"Hai quán quân Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2023 hội ngộ, tạo dáng thân mật","description":"Tiến Trường và Kim Anh gặp lại sau 1 tháng đăng quang quán quân Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2023, cùng tạo dáng thân mật.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-quan-quan-sieu-mau-the-hinh-viet-nam-2023-hoi-ngo-tao-dang-than-mat-2221149.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hai-quan-quan-sieu-mau-the-hinh-viet-nam-2023-hoi-ngo-tao-dang-than-mat-328.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:04:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221321","title":"Xuân Lan muốn tôn vinh những người mẫu chuyên nghiệp","description":"Siêu mẫu Xuân Lan tổ chức show diễn thời trang tại nhiều quốc gia và dự án sách ảnh nhằm tôn vinh người mẫu chuyên nghiệp qua các thế hệ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuan-lan-muon-ton-vinh-nhung-nguoi-mau-chuyen-nghiep-2221321.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/xuan-lan-muon-ton-vinh-nhung-nguoi-mau-chuyen-nghiep-1660.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221160","title":"Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa muốn có cái nhìn công bằng cho người HIV/AIDS","description":"4 năm đồng hành cùng ngày hội 'Sống trọn vẹn', Bùi Quỳnh Hoa muốn nâng cao sự hiểu biết, giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày 1/12 - Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bui-quynh-hoa-muon-co-cai-nhin-cong-bang-cho-nguoi-co-hiv-aids-2221160.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/hoa-hau-bui-quynh-hoa-muon-co-cai-nhin-cong-bang-cho-nguoi-hivaids-1001.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220990","title":"Phan Kim Oanh bật khóc khi được bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ hoa hậu","description":"Trước giây phút trao vương miện cho tân Mrs Grand International 2023, Phan Kim Oanh được bổ nhiệm thêm 1 nhiệm kỳ Hoa hậu Quý bà Hoà bình quốc tế nữa vì những thành tích của mình trong năm qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phan-kim-oanh-bat-khoc-khi-duoc-bo-nhiem-them-mot-nhiem-ky-hoa-hau-2220990.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/phan-kim-oanh-bat-khoc-khi-duoc-bo-nhiem-them-mot-nhiem-ky-hoa-hau-780.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:54:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220912","title":"Diễn viên Thanh Hương sánh đôi với siêu mẫu Đình Quyền","description":"Trình diễn cùng lúc hai bộ sưu tập, diễn viên Thanh Hương và siêu mẫu Đình Quyền khoe thần thái ngôi sao.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-thanh-huong-sanh-doi-voi-sieu-mau-dinh-quyen-2220912.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dien-vien-thanh-huong-sanh-doi-voi-sieu-mau-dinh-quyen-345.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T22:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220893","title":"Áo dài Việt Nam được trình diễn quảng bá trên đất Mỹ","description":"Bộ sưu tập áo dài 'Việt Nam đất nước tôi' do nhà thiết kế Tuấn Hải thực hiện sẽ được trình diễn trong sự kiện 'Vegas LVIII Pregame Warm Up' và 'Tết Celebration' tại Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ao-dai-viet-nam-duoc-trinh-dien-quang-ba-tai-su-kien-my-2220893.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ao-dai-viet-nam-duoc-trinh-dien-quang-ba-tren-dat-my-1585.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T22:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220623","title":"Vẻ đẹp nóng bỏng của người đẹp 22 tuổi bị mù một mắt thi hoa hậu","description":"PARAGUAY - Mónica Leguizamón gây chú ý với gương mặt bị mù một bên do từng cắt bỏ mắt cùng khối u. Cô sẽ dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia Paraguay 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-dep-nong-bong-cua-nguoi-dep-22-tuoi-bi-mu-1-mat-thi-hoa-hau-2220623.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ve-dep-nong-bong-cua-nguoi-dep-22-tuoi-bi-mu-mot-mat-thi-hoa-hau-697.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T13:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220590","title":"MC Mai Ngọc khoe dáng cùng Hoa hậu Lương Thùy Linh","description":"Hoa hậu Lương Thùy Linh, MC Mai Ngọc cùng nhiều gương mặt nổi tiếng đã trình diễn bộ sưu tập “Hừng đông” của NTK Dũng Nguyễn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/btv-mai-ngoc-khoe-dang-cung-hoa-hau-luong-thuy-linh-2220590.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/mc-mai-ngoc-khoe-dang-cung-hoa-hau-luong-thuy-linh-617.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220444","title":"Thí sinh Miss Earth 2023 rực rỡ nhập cuộc, Lan Anh diện áo dài trắng","description":"Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Lan Anh diện áo dài trắng gửi lời chào đến người hâm mộ. Thí sinh đọ sắc, rạng rỡ trong ngày nhập cuộc đầu tiên của Miss Earth 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-sinh-miss-earth-2023-ruc-ro-nhap-cuoc-lan-anh-dien-ao-dai-trang-2220444.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/thi-sinh-miss-earth-2023-ruc-ro-nhap-cuoc-lan-anh-dien-ao-dai-trang-1503.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T22:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220039","title":"Gen Z truyền cảm hứng về tính bền vững trong thời trang","description":"Hơn 20 nhà thiết kế Gen Z vừa có buổi giới thiệu bộ sưu tập thời trang truyền cảm hứng về tính bền vững tại Bảo tàng Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gen-z-truyen-cam-hung-ve-tinh-ben-vung-trong-thoi-trang-2220039.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/gen-z-truyen-cam-hung-ve-tinh-ben-vung-trong-thoi-trang-194.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T08:12:16","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220040","title":"Lê Hữu Đạt giành ngôi vị Á vương 4 ‘Nam vương toàn cầu 2023’","description":"Chung kết Mister Global 2023 (Nam vương toàn cầu 2023) vừa diễn ra tại Thái Lan, đại diện Việt Nam Lê Hữu Đạt đã xuất sắc giành ngôi vị Á vương 4.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/le-huu-dat-gianh-ngoi-vi-a-vuong-4-nam-vuong-toan-cau-2023-2220040.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/le-huu-dat-gianh-ngoi-vi-a-vuong-4-nam-vuong-toan-cau-2023-1675.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T00:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219953","title":"Dàn hoa hậu quốc tế xinh đẹp 'đổ bộ' Việt Nam dự thi Miss Earth 2023","description":"Các thí sinh Miss Earth 2023 khởi hành đến Việt Nam để chinh phục chiếc vương miện.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-hoa-hau-quoc-te-xinh-dep-do-bo-viet-nam-du-thi-miss-earth-2023-2219953.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/dan-hoa-hau-quoc-te-xinh-dep-do-bo-viet-nam-du-thi-miss-earth-2023-1523.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T22:11:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219850","title":"Quốc Trí mang 60kg hành lý dự thi Nam vương Du lịch Thế giới","description":"Á quân Gương mặt truyền hình 2022 Quốc Trí có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để lên đường sang Brazil tham gia Mister Tourism World – Nam vương Du lịch Thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-tri-mang-60kg-hanh-ly-du-thi-nam-vuong-du-lich-the-gioi-2219850.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/quoc-tri-mang-60kg-hanh-ly-du-thi-nam-vuong-du-lich-the-gioi-1142.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T17:00:09","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219752","title":"Hoa hậu Tiểu Vy, Bảo Ngọc cùng làm vedette","description":"Hai nàng hậu cùng đảm nhận vai trò trình diễn vedette cho BST 'Ký hoạ quê hương' của NTK Thạch Linh là Trần Tiểu Vy và Lê Nguyễn Bảo Ngọc.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-hau-tieu-vy-bao-ngoc-cung-lam-vedette-2219752.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/hoa-hau-tieu-vy-bao-ngoc-cung-lam-vedette-1043.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T16:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219585","title":"Hoa hậu Thanh Thuỷ nấu cơm chay, tiễn Ngọc Hằng thi Miss Intercontinental","description":"Ngoài Thanh Thuỷ, gia đình, người thân cùng dàn hoa và á hậu cũng đến cổ vũ cho nàng hậu.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-hau-thanh-thuy-nau-com-chay-tien-ngoc-hang-thi-miss-intercontinental-2219585.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/hoa-hau-thanh-thuy-nau-com-chay-tien-ngoc-hang-thi-miss-intercontinental-451.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T09:55:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219194","title":"Thanh Hằng, Hương Giang diễn thời trang cực ấn tượng ở Yên Tử","description":"Sau lễ cưới với chồng nhạc trưởng, siêu mẫu Thanh Hằng tất bật trở lại với sàn diễn. Cô vừa đảm nhận vị trí quan trọng trong show của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-hang-huong-giang-dien-thoi-trang-cuc-an-tuong-o-yen-tu-2219194.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/thanh-hang-huong-giang-dien-thoi-trang-cuc-an-tuong-o-yen-tu-718.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T18:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219166","title":"Diễn viên Thùy Trâm không ganh tỵ với Hoa hậu Ngọc Châu","description":"Diễn viên, người mẫu Thùy Trâm nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Người đẹp chia sẻ bản thân không ganh tỵ với Hoa hậu Ngọc Châu dù cả hai cùng xuất thân từ Vietnam Next Top Model 2016.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-thuy-tram-khong-ganh-ty-voi-hoa-hau-ngoc-chau-2219166.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/dien-vien-thuy-tram-khong-ganh-ty-voi-hoa-hau-ngoc-chau-702.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T18:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219114","title":"Phan Kim Oanh bồi hồi trước khi trao vương miện cho người kế nhiệm","description":"Hoa hậu Phan Kim Oanh không giấu được sự hồi hộp và xúc động khi chuẩn bị hết nhiệm kỳ Mrs Grand International 2022 - Hoa hậu Quý bà Hoà bình Quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phan-kim-oanh-boi-hoi-truoc-khi-trao-vuong-mien-cho-nguoi-ke-nhiem-2219114.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/phan-kim-oanh-boi-hoi-truoc-khi-trao-vuong-mien-cho-nguoi-ke-nhiem-520.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T14:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218986","title":"Hơn 20 nhà thiết kế trưng bày tác phẩm thời trang bền vững","description":"\"Thời trang bền vững không nhất thiết phải độc quyền và đắt tiền\", thông điệp của Tuần lễ thời trang tốt nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-20-nha-thiet-ke-trung-bay-tac-pham-thoi-trang-ben-vung-2218986.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/hon-20-nha-thiet-ke-trung-bay-tac-pham-thoi-trang-ben-vung-241.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T09:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218735","title":"Cựu tiếp viên trưởng dự thi Nam vương Du lịch Thế giới 2023","description":"Quốc Trí, cựu tiếp viên trưởng trở thành đại diện Việt Nam tham gia Mister Tourism World - Nam vương Du lịch Thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-tiep-vien-truong-du-thi-nam-vuong-du-lich-the-gioi-2023-2218735.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/avatar98-763.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T14:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

