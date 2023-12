{"article":{"id":"2223682","title":"Lan Phương kể hậu trường rợn tóc gáy của vai diễn kinh dị nhất sự nghiệp","description":"Diễn viên Lan Phương bật mí hậu trường đáng sợ khi quay phim kinh dị ‘Tết ở làng Địa Ngục’ và ‘Kẻ ăn hồn’ sắp ra rạp.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/406198336-10160160091807799-2774658570514787971-n-963.jpg?width=768&s=hZ1LfgKRZGXIehWO2Xya2g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/406198336-10160160091807799-2774658570514787971-n-963.jpg?width=1024&s=kWiTUXKiuzprxAGmZw9xog\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/406198336-10160160091807799-2774658570514787971-n-963.jpg?width=0&s=2jlf5WXkIddO2AD1YNP1dg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/406198336-10160160091807799-2774658570514787971-n-963.jpg?width=768&s=hZ1LfgKRZGXIehWO2Xya2g\" alt=\"406198336 10160160091807799 2774658570514787971 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/406198336-10160160091807799-2774658570514787971-n-963.jpg?width=260&s=qglYyEgZHuBxKQ3Jonvceg\"></picture>

<figcaption>Lan Phương trong vai Thập Nương.</figcaption>

</figure>

<p>Cuối năm 2023 là thời điểm bùng nổ của Lan Phương mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Vai Thập Nương của người đẹp trong <em>Tết ở làng Địa Ngục</em> khiến nhiều khán giả ám ảnh. Lan Phương cho biết con đường di chuyển từ Hà Nội lên Hà Giang mỗi khi cô quay bộ phim này cũng ám ảnh không kém.</p>

<p>\"Ngoài 9 tiếng ngồi xe ô tô đi vòng vèo qua các đèo núi mờ sương, để lên làng Sảo Há quay còn là mấy km đường cheo leo, quanh co với chiều rộng đường khoảng hơn 1m. Tôi ngồi trên xe máy một anh H’mong, một bên là vực đá, một bên là núi, xe thì phóng nhanh như bay để có lực leo núi. Tôi tái mét, vừa cố không nhìn xuống vực vừa tự cười trấn an mình, thầm mong không có ai ngã xuống.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/399690069-10160145655417799-7177381040235948983-n-964.jpg?width=768&s=jB2Cilb25-LITCC4_-b9Jw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/399690069-10160145655417799-7177381040235948983-n-964.jpg?width=1024&s=CdDq82zIh6gH5aqY5SbaLA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/399690069-10160145655417799-7177381040235948983-n-964.jpg?width=0&s=jNG4L_wvXpZqDbVz68c-Fw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/399690069-10160145655417799-7177381040235948983-n-964.jpg?width=768&s=jB2Cilb25-LITCC4_-b9Jw\" alt=\"399690069 10160145655417799 7177381040235948983 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/399690069-10160145655417799-7177381040235948983-n-964.jpg?width=260&s=PYzYhjvkzZ0GhIQFRda8Rw\"></picture>

<figcaption>Nữ diễn viên tranh thủ ngả lưng ở bối cảnh vì quá mệt. </figcaption>

</figure>

<p>Dễ sợ hơn là khi đi vào buổi đêm, chẳng có tí đèn nào, mây mù phủ kín, đi đường đó chỉ biết đặt niềm tin vào người cầm lái. Còn lúc xe gần hết xăng, đường toàn đá cuội to nhỏ, gập ghềnh xe giật giật mà tôi muốn văng ra khỏi xe mấy lần. Xong đành bảo thôi để em đi bộ nốt đoạn đường cuối”, cô nhớ lại.</p>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/dien-vien-lan-phuong-tag8974690128068622687.html\">Lan Phương</a> lần đầu bật mí nỗi sợ khi quay tác phẩm này ở khu vực hẻo lánh. \"Chuyện vừa đi vừa cố hát hoặc chạy thục mạng mỗi khi đi vệ sinh là chuyện tôi thường làm”, cô nói. Ngoài ra, nữ diễn viên còn phải vượt qua trở ngại về thời tiết lạnh run người đến mức “mặc bao nhiêu áo cũng không đủ ấm”. Lan Phương cũng gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt bình thường vì khâu hóa trang quá công phu hay sự cố cổ chân bị trật khiến cô khá đau đớn khi đi lại nơi rừng đèo.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/untitled-3-965.jpg?width=768&s=kwiukO7eI5wrJ5-B_QOgFg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/untitled-3-965.jpg?width=1024&s=_U5tllvXgg9xXDmhQLMnDA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/untitled-3-965.jpg?width=0&s=SU1VJqNr63s6AiBedPbIQg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/untitled-3-965.jpg?width=768&s=kwiukO7eI5wrJ5-B_QOgFg\" alt=\"untitled 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/untitled-3-965.jpg?width=260&s=yLqahprZhVnMmRKw9TYslg\"></picture>

<figcaption>Lan Phương phải hóa trang nhiều giờ cho nhân vật của mình. </figcaption>

</figure>

<p>Chưa kể, Lan Phương còn vướng tin đồn “vác bụng bầu” đi quay <em>Tết ở làng Địa Ngục. </em>Nhân dịp này, cô đính chính: “Khi tập 8 phát sóng, nhân vật Thập Nương xuất hiện với cái bụng bầu to đúng lúc tôi cũng có bụng to y như thế ngoài đời, nên mọi người tưởng tôi quay phim này lúc đang bầu vượt mặt thật. Tuy nhiên, sự thật là quay hết phim vào cuối tháng 5/2023 thì sang tháng 6 tôi mới phát hiện mình có thai”.</p>

<p>Nữ diễn viên nói thêm: “Đạo diễn mời tôi vai này trước khi bấm máy 3 tháng mà lúc đó tôi chần chừ mãi không nhận do tôi đang mong muốn có bé thứ hai. Nếu mang thai đúng lúc phim bấm máy thật sự khó khăn khi vừa ốm nghén vừa vượt 400km đường đèo lên Hà Giang. Nhưng đến gần ngày quay, tôi vẫn chưa có thai nên đã có thể đi đi về về giữa Hà Giang. May sao vừa quay hết phim tôi lại có bầu”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/406365182-10160159979922799-8347590540696078667-n-966.jpg?width=768&s=PJ7dr9GgY2Sa3nGTtNXi9A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/406365182-10160159979922799-8347590540696078667-n-966.jpg?width=1024&s=r4Hl8BD6izNVJPXBCzIUCg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/406365182-10160159979922799-8347590540696078667-n-966.jpg?width=0&s=EOBvcUt-BtIFYXfAxAletA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/406365182-10160159979922799-8347590540696078667-n-966.jpg?width=768&s=PJ7dr9GgY2Sa3nGTtNXi9A\" alt=\"406365182 10160159979922799 8347590540696078667 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/406365182-10160159979922799-8347590540696078667-n-966.jpg?width=260&s=p17WHZyC1PpKyjM6r_XeHg\"></picture>

<figcaption>Lan Phương ở hậu trường phim với tạo hình đáng sợ sau khi hóa trang. </figcaption>

</figure>

<p><em>Tết ở làng Địa Ngục</em> vừa kết thúc vào cuối tháng 11/2023, tác phẩm điện ảnh kinh dị kỳ ảo thuộc cùng vũ trụ làng Địa Ngục là<em> Kẻ ăn hồn </em>cũng rục rịch ra rạp từ ngày 8/12 tới. Lan Phương tiếp tục thể hiện vai Thập Nương trong<em> phim này. </em></p>

<p>Cùng mô tuýp và bối cảnh như<em> Tết ở làng Địa Ngục </em>nên <em>Kẻ ăn hồn</em> hứa hẹn sẽ một lần nữa làm khán giả đứng ngồi không yên bởi các thước phim rùng rợn. Lan Phương bật mí khâu hóa trang trong<em> Kẻ ăn hồn</em> cũng rất công phu, thường tốn nhiều tiếng đồng hồ. Do đó, có khi cô phải giữ lớp trang điểm đến hơn 1 ngày để tiết kiệm thời gian cho cả đoàn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/u397923544-10160116917802799-1875195386819705001-n-967.jpg?width=768&s=ZfiN5FQb-IQEL8qqK5NUKQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/u397923544-10160116917802799-1875195386819705001-n-967.jpg?width=1024&s=ZCZdYRaWbtPDQcudQLPg0Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/u397923544-10160116917802799-1875195386819705001-n-967.jpg?width=0&s=xYvoXcYMDVRnmf8iBMqwuA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/u397923544-10160116917802799-1875195386819705001-n-967.jpg?width=768&s=ZfiN5FQb-IQEL8qqK5NUKQ\" alt=\"u397923544 10160116917802799 1875195386819705001 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/u397923544-10160116917802799-1875195386819705001-n-967.jpg?width=260&s=y2DjqG5fJBDTTP2qp964GA\"></picture>

<figcaption>Lan Phương phát hiện mình có bầu sau khi hoàn thành vai Thập Nương. </figcaption>

</figure>

<p>Bên cạnh đó, nữ diễn viên úp mở về Thập Nương trong <em>Kẻ ăn hồn: </em>“Nhiều khán giả nói Thập Nương trong <em>Tết ở làng Địa Ngục</em> không đáng sợ lắm thì qua <em>Kẻ ăn hồn</em> chắc chắn bạn sẽ hết hồn với nhân vật này vì có nhiều cảnh rất sợ\". </p>

<p>Song song với chia sẻ trên, Lan Phương còn nhấn mạnh vai diễn Thập Nương của cô trong <em>Kẻ ăn hồn</em> “có thêm những phân đoạn mang nhiều màu sắc khác nữa, cho thấy thêm góc độ khác đáng sợ và hận thù hơn của nhân vật này”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/962023-lan-phuong-nguyen8885-copy-968.jpg?width=768&s=DQRSw9XaaOQRkS9Pa_BROA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/962023-lan-phuong-nguyen8885-copy-968.jpg?width=1024&s=tldGqj2x6cCRm93I6c5W3g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/962023-lan-phuong-nguyen8885-copy-968.jpg?width=0&s=kbJZ0Ngf17RDKm6EXJgo2A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/962023-lan-phuong-nguyen8885-copy-968.jpg?width=768&s=DQRSw9XaaOQRkS9Pa_BROA\" alt=\"962023-lan-phuong-nguyen8885-copy.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/962023-lan-phuong-nguyen8885-copy-968.jpg?width=260&s=WbjUvAJ6ZQKMNhbacnZtgg\"></picture>

<figcaption>Lan Phương vừa nhận đề cử Diễn viên nữ ấn tượng ở giải VTV Awards 2023 nhờ vai Hà trong 'Gia<br>đình đình mình vui bất thình lình'. </figcaption>

</figure>

<p><strong>Lan Phương trong phim 'Kẻ ăn hồn'</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UXMU.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

,"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0} viên","description":"Diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên trẻ khiến người xem không muốn 'Chúng ta của 8 năm sau' đổi toàn bộ dàn cast cũ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khan-gia-xin-dao-dien-dung-thay-toan-bo-4-dien-vien-chung-ta-cua-8-nam-sau-2223510.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/untitled-1-707.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:28:17","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223525","title":"'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 20: Mẹ chồng Nguyệt đi cấp cứu","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 20, sau khi đi thăm viện dưỡng lão của con dâu, bà Hạnh (Ngân Quỳnh) hoang mang tâm lý nên bị ngã cầu thang.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-20-me-chong-nguyet-nga-cau-thang-di-cap-cuu-2223525.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-20-me-chong-nguyet-di-cap-cuu-309.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:39:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223508","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 15: Dương nhận Chủ tịch Quảng là bố để cứu Lâm","description":"Trong 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 15, để cứu gia đình bạn trai, Dương đành xuống nước đến đàm phán với ông Quảng.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-15-duong-nhan-chu-tich-quang-la-bo-de-cuu-lam-2223508.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-15-duong-nhan-chu-tich-quang-la-bo-de-cuu-lam-179.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:51:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223032","title":"Nhân vật lăng nhăng trơ trẽn trong 'Chúng ta của 8 năm sau' bị phản ứng","description":"Tùng thừa nhận yêu cô giáo Nguyệt thật lòng nhưng tranh thủ mọi cơ hội để vui vẻ với gái lạ trong 'Chúng ta của 8 năm sau' khiến khán giả bức xúc.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-vat-lang-nhang-tro-tren-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-bi-phan-ung-2223032.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nhan-vat-lang-nhang-tro-tren-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-bi-phan-ung-286.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:14:36","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223013","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 14: Ông Quảng dùng tiền thỏa thuận với Lâm về Dương","description":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 14, mọi chuyện tồi tệ bắt đầu ập đến với Dương khi cô biết được chị Tâm chính là bậc thầy lửa đảo. Trong khi đó Lâm phải gặp ông Quảng để thỏa thuận cứu gia đình đang có nguy cơ ra đường.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-14-ong-quang-dung-tien-thoa-thuan-voi-lam-ve-duong-2223013.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-14-ong-quang-dung-tien-thoa-thuan-voi-lam-ve-duong-105.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T07:56:06","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222969","title":"Chúng ta phải hạnh phúc tập 19: Bình quyết định bỏ việc vì bị mồi chài","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 19, bị khách nam và chính đồng nghiệp mồi chài, Bình quyết định bỏ công việc môi giới bất động sản.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-19-binh-quyet-dinh-bo-viec-vi-bi-moi-chai-2222969.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-19-binh-quyet-dinh-bo-viec-vi-bi-moi-chai-1858.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T06:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222565","title":"Godzilla bắt tay Kong trong bom tấn hành động được chờ đợi nhất 2024","description":"Bom tấn hành động được chờ đợi nhất năm 2024 'Godzilla đại chiến Kong: Đế chế mới' đã chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong sự phấn khích của người hâm mộ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/godzilla-bat-tay-kong-trong-bom-tan-godzilla-x-kong-de-che-moi-2222565.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/godzilla-bat-tay-kong-trong-bom-tan-hanh-dong-duoc-cho-doi-nhat-2024-1231.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:50:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222567","title":"'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 18: Bình bị khách nam quấy rối","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 18, Bình bị khách hàng nam quấy rối khi làm nghề môi giới bất động sản.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-18-binh-bi-khach-nam-quay-roi-2222567.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-18-binh-bi-khach-nam-quay-roi-785.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:36:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222511","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 13: Tùng thừa nhận yêu Nguyệt, xin Dương cho cơ hội","description":"Trong 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 13, Tùng thừa nhận yêu Nguyệt thật lòng và xin Dương 1 cơ hội sửa sai.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-13-tung-thua-nhan-yeu-nguyet-xin-duong-cho-co-hoi-2222511.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-13-tung-thua-nhan-yeu-nguyet-xin-duong-cho-co-hoi-234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:22:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222405","title":"Bùi Thạc Chuyên 'Tro tàn rực rỡ': Tôi bình tĩnh đón nhận khen, chê","description":"“Với 1 bộ phim ra đời, khen chê là điều tất yếu. Tôi chỉ lo phim ra rạp mọi người lặng thinh không ai nói cả, điều đó mới đáng sợ. Ý kiến trái chiều đôi khi có cái hay, chúng ta cứ bình tĩnh đón nhận thôi” - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.","displayType":19,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bui-thac-chuyen-tro-tan-ruc-ro-toi-binh-tinh-don-nhan-khen-che-2222405.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/bui-thac-chuyen-tro-tan-ruc-ro-toi-binh-tinh-don-nhan-khen-che-1158.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:04:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220334","title":"Sự trùng hợp không ngờ của Phương Oanh và Thu Quỳnh","description":"Diễn viên Thu Quỳnh và Phương Oanh vào vai 2 đối thủ không đội trời chung trong 'Quỳnh búp bê', đóng chị em dâu trong 'Hương vị tình thân' và cùng sắp làm mẹ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-trung-hop-khong-ngo-cua-phuong-oanh-va-thu-quynh-2220334.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/su-trung-hop-khong-ngo-cua-phuong-oanh-va-thu-quynh-1103.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:36:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222128","title":"'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' ra mắt phiên bản Thái","description":"Sở hữu dàn diễn viên khủng, \"Find Yourself” - phiên bản Thái remake của “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” hứa hẹn trở thành bom tấn phim tình cảm cuối năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chi-dep-mua-com-ngon-cho-toi-ra-mat-phien-ban-thai-2222128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chi-dep-mua-com-ngon-cho-toi-ra-mat-phien-ban-thai-963.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T21:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222107","title":"Hồng Diễm lột xác trẻ trung, trở lại màn ảnh sau 1 năm vắng bóng","description":"Hồng Diễm giới thiệu tạo hình vai diễn mới trẻ trung bất chấp tuổi thực trong bộ phim đang thực hiện dự kiến lên sóng VTV năm tới.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hong-diem-lot-xac-tre-trung-tro-lai-man-anh-sau-1-nam-vang-bong-2222107.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/hong-diem-lot-xac-tre-trung-tro-lai-man-anh-sau-1-nam-vang-bong-793.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T19:37:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221282","title":"'Chúng ta của 8 năm sau': Chuyện 'chàng 1m8 nàng 3m bẻ đôi' sao cuốn hút đến thế","description":"\"Nét diễn ngây ngô, thuần khiết sao mà mê đến thế. Họ tự nhiên, chân thực như không diễn\", độc giả nhận xét về cặp diễn viên chính trong 'Chúng ta của 8 năm sau'.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-chuyen-chang-1m8-nang-3m-be-doi-sao-cuon-hut-den-the-2221282.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chung-ta-cua-8-nam-sau-chuyen-chang-1m8-nang-3m-be-doi-sao-cuon-hut-den-the-1234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221542","title":"Diễn viên Nhã Phương không chấp nhận chuyện ngoại tình","description":"Đóng phim mới với nhiều nội dung đề cập chuyện ngoại tình, Nhã Phương có quan điểm yêu truyền thống và không chấp nhận chuyện này.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-phuong-khong-chap-nhan-chuyen-ngoai-tinh-2221542.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-nha-phuong-khong-chap-nhan-chuyen-ngoai-tinh-694.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:10:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221470","title":"Quốc Anh trêu đùa Hoàng Hà ở hậu trường 'Chúng ta của 8 năm sau'","description":"Cặp đôi Lâm và Dương không chỉ cực đáng yêu trên phim mà ở hậu trường 'Chúng ta của 8 năm sau', diễn viên Quốc Anh và Hoàng Hà cũng cực 'nhây' và thân thiết.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-anh-treu-dua-hoang-ha-o-hau-truong-canh-cang-thang-chung-ta-cua-8-nam-sau-2221470.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quoc-anh-treu-dua-hoang-ha-o-hau-truong-chung-ta-cua-8-nam-sau-293.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:51:10","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221388","title":"Chúng ta phải hạnh phúc tập 17: Lê bị lừa cả tình lẫn tiền","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 17, Lê bị lừa cả tình lẫn tiền nên bị cả nhóm Chuối hột mắng mỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-17-le-bi-lua-200-trieu-2221388.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-17-le-bi-lua-ca-tinh-lan-tien-1633.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221192","title":"Thất vọng với cách cư xử của Dương 'Chúng ta của 8 năm sau' với bố","description":"Từ chỗ vô cùng có cảm tình với Dương trong 'Chúng ta của 8 năm sau', cách hành xử của nhân vật này với bố đẻ của mình khiến tôi vô cùng thất vọng.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/that-vong-voi-cach-cu-xu-hon-lao-cua-duong-chung-ta-cua-8-nam-sau-voi-bo-minh-2221192.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/that-vong-voi-cach-cu-xu-hon-lao-cua-duong-chung-ta-cua-8-nam-sau-voi-bo-minh-1205.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221133","title":"Phim về tiểu tam nhưng lôi cuốn như tâm lý hình sự","description":"Chia sẻ về bộ phim 'Bí mật của luật sư' vừa lên sóng, đạo diễn Dũng Nghệ nói: \"Phim về tiểu tam nhưng lôi cuốn như tâm lý hình sự\".","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-mat-cua-luat-su-phim-ve-tieu-tam-nhung-loi-cuon-nhu-tam-ly-hinh-su-2221133.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/phim-ve-tieu-tam-nhung-loi-cuon-nhu-tam-ly-hinh-su-1162.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221132","title":"Phim của Anh Tú, Diệu Nhi ra rạp cùng ngày với phim Tết của Trấn Thành","description":"Anh Tú - Diệu Nhi lần đầu kết hợp trên màn ảnh rộng trong bộ phim mới của đạo diễn Nhất Trung 'Gặp lại chị bầu' ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên Đán, cùng thời điểm với 'Mai' của Trấn Thành.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phim-cua-anh-tu-dieu-nhi-ra-rap-cung-ngay-voi-phim-tet-cua-tran-thanh-2221132.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/phim-cua-anh-tu-dieu-nhi-ra-rap-cung-ngay-voi-phim-tet-cua-tran-thanh-918.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:09:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220281","title":"Xem phim 'Chúng ta của 8 năm sau' thấy thương cặp diễn viên chính","description":"Những cảnh lãng mạn giữa Dương và Lâm khiến tôi khao khát quay trở lại tuổi 20 vì quá ngọt ngào nhưng thực sự là rất thương hai diễn viên Hoàng Hà và Quốc Anh trong 'Chúng ta của 8 năm sau'.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xem-phim-chung-ta-cua-8-nam-sau-ma-thay-thuong-cap-dien-vien-chinh-2220281.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/xem-phim-chung-ta-cua-8-nam-sau-thay-thuong-cap-dien-vien-chinh-1078.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220946","title":"'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 16: Bình loay hoay tìm việc làm","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 16, Bình có ý định tới chỗ Lê làm nhưng bị vợ phản đối kịch liệt.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-16-binh-loay-hoay-tim-viec-lam-2220946.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-16-binh-loay-hoay-tim-viec-lam-299.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T08:59:52","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220916","title":"Ảnh không có trên phim của 4 diễn viên đáng yêu nhất 'Chúng ta của 8 năm sau'","description":"Các diễn viên chính của 'Chúng ta của 8 năm sau' vừa thực hiện loạt ảnh hậu trường vô cùng ấn tượng khiến người hâm mộ thích thú.","displayType":19,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-anh-lot-xac-khong-co-tren-phim-cua-4-dien-vien-chung-ta-cua-8-nam-sau-2220916.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/anh-khong-co-tren-phim-cua-4-dien-vien-dang-yeu-nhat-chung-ta-cua-8-nam-sau-1531.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:40:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220905","title":"Diễn viên Việt Anh bất ngờ thông báo tin vui","description":"Diễn viên Việt Anh vừa nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho vai Trung tá Trung trong phim 'Cuộc chiến không giới tuyến'.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-viet-anh-bat-ngo-thong-bao-tin-vui-2220905.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/dien-vien-viet-anh-bat-ngo-thong-bao-tin-vui-1467.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T22:07:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220497","title":"Chúng ta phải hạnh phúc tập 15: Vợ Bình bị nghi trộm nhẫn kim cương","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 15, gia đình Bình đối mặt với nhiều sóng gió khi vợ anh bị nghi lấy cắp nhẫn kim cương.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-15-vo-binh-bi-nghi-trom-nhan-kim-cuong-2220497.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-15-vo-binh-bi-nghi-trom-nhan-kim-cuong-276.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:46:25","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

