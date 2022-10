Lần ra tung tích nghi phạm giết người cho thi thể vào valy ở Nha Trang

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thành (SN 1979, trú huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về tội Giết người.