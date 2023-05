Hình ảnh buổi lễ ký kết

Theo đó, công nghệ AI của Language Confidence sẽ được nghiên cứu, tích hợp toàn diện trong hệ thống luyện thi và khảo thí của Ant Edu - bắt đầu từ việc đánh giá năng lực - xây dựng lộ trình học tập - luyện tập - đánh giá đầu ra/khảo thí với các đơn vị chính thống. Bước tiến này sẽ giúp người dùng hoàn thiện đầy đủ cả 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), đặc biệt là kỹ năng nói một cách chủ động.

Với sứ mệnh đem đến dịch vụ giáo dục chủ động dựa trên nền tảng công nghệ, Language Confidence hoạt động theo mô hình AI-first (mô hình chiến lược ưu tiên việc áp dụng trí tuệ nhân tạo) với mục tiêu tự động hóa việc dạy và kiểm tra kỹ năng nói tiếng Anh. Language Confidence cung cấp bộ API - hệ thống trung gian kết nối để bổ trợ cho các khóa học trên các trang web, thiết bị di động hoặc LMS. Đây cũng là doanh nghiệp tiên phong của Úc ứng dụng công nghệ AI để tự động hóa việc học tập và kiểm tra kỹ năng nói tiếng Anh.

Được biết, nhờ các nghiên cứu mới, Language Confidence đã tăng trưởng gấp 5 về lượng khách hàng doanh nghiệp mới ở thị trường nước ngoài và nhận được thêm khoản đầu tư 1,5 triệu USD. Tại Việt Nam, Language Confidence đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp, trung tâm giảng dạy tiếng Anh và hiệu quả thực tế được học viên đánh giá cao.

Công ty Cổ phần Giáo dục Ant Edu là hệ thống giáo dục đào tạo trực tuyến thuộc Ant Group. Ant Edu là đơn vị tiên phong trong việc cá nhân hóa lộ trình của người học dựa trên nền tảng công nghệ. Các sản phẩm đào tạo nổi bật của công ty là The Real IELTS (đơn vị luyện thi chứng chỉ IELTS), Lingo Speak (đơn vị đào tạo tiếng Anh giao tiếp mang tính ứng dụng cao).

Ông Nicholas, đại diện Language Confidence chia sẻ: “Hơn một năm nay Ant Edu và Language Confidence đã chứng kiến sự tăng trưởng không ngừng của các sản phẩm cũ, cùng các sản phẩm hiện tại nói chung và một lần nữa chúng tôi rất vui mừng khi được phát hành sản phẩm mới về IELTS này tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là sự hợp tác triển vọng, hình thành được mối quan hệ lâu dài và đôi bên cùng nhau phát triển bền vững."

Xem thông tin chi tiết về Language Confidence tại: https://languageconfidence.ai

Doãn Phong