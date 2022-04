Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM phỏng vấn trực tuyến người bệnh mỗi tuần

Sáng 11/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa tổ chức buổi gặp gỡ trực tuyến lần đầu để trao đổi, lắng nghe và ghi nhận những góp ý của người bệnh sau thời gian nằm viện.

Các bệnh viện được chọn là Nhân dân Gia Định, Nhân dân 115, Bình Dân, Hùng Vương và Nhi đồng 2. (4/5 bệnh viện này được xếp hạng tốt nhất TP.HCM trong năm 2021).

Buổi đối thoại đầu tiên của Sở Y tế TP.HCM.

Người được phỏng vấn là thân nhân và bệnh nhân đã xuất viện về nhà, có thời gian nằm viện tối thiểu 5 ngày, thời gian xuất viện trong vòng 1-3 tuần tính đến ngày được phỏng vấn.

Theo Sở Y tế, qua cuộc phỏng vấn, người dân đã có nhận xét tích cực và nhiều góp ý để thuận tiện và an tâm hơn trong quá trình điều trị. Sở Y tế đề nghị tất cả bệnh viện chủ động rà soát, củng cố, cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh thông qua các buổi gặp gỡ trên. Hoạt động này sẽ diễn ra định kỳ hàng tuần, lần lượt luân phiên đến tất cả các bệnh viện trực thuộc.

Tuần qua, ngành y tế TP.HCM cũng đã công bố bảng xếp hạng chất lượng các bệnh viện trên địa bàn năm 2021. Theo đó, 10 bệnh viện có chất lượng tốt nhất bao gồm: Hùng Vương, Từ Dũ, Nhân dân 115, Viện Y dược học cổ truyền, Hoàn Mỹ Sài Gòn, Nhi đồng 1, Nhân dân Gia Định, Bình Dân, Vimec, Tâm Anh.

11 bệnh viện, trung tâm y tế đạt điểm trung bình thấp nhất là: Trung tâm Y tế quận 3, quận 5; Bệnh viện Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Hiệp Lợi, Quốc tế Columbia Asia Gia Định, Mắt Sài Gòn 2, chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế Thảo Điền, STO Phương Đông, Mắt Việt Hàn, Răng Hàm Mặt Mỹ Thiện, Mắt Cao Thắng, Răng Hàm Mặt Sài Gòn.

Trong 3 tháng đầu năm, TP.HCM có hơn 6,8 triệu lượt khám chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở y tế, tăng hơn 1,25 triệu lượt so với 3 tháng trước đó. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái giảm hơn 2,5 triệu lượt, chủ yếu do ảnh hưởng của Covid-19.

Linh Giao