CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 2. Đại hội thông qua bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT. Đáng chú ý, một thành viên nữ 9X là bà Võ Thị Tường Vy (sinh năm 1996 tại Đăk Lăk). Hiện bà Vy không sở hữu cổ phiếu TDH.

Bà Vy có bằng cử nhân Luật tài chính - ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - Luật vào năm 2018. Sau đó, năm 2019-2020, bà Vy học luật sư tại Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp).

Từ năm 2018 đến năm 2020, bà Vy làm chuyên viên pháp lý tại Văn phòng luật sư Denco. Từ năm 2020 đến năm 2022, bà làm Trưởng ban Thư ký của Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam.

Đại hội cổ đông Nhà Thủ Đức bầu lãnh đạo mới sinh năm 1996. (Ảnh: TDH)

Cùng danh sách bầu bổ sung vào HĐQT của TDH còn có ông Nguyễn Quang Nghĩa (sinh năm 1978 tại Hải Dương). Hiện ông Nghĩa sở hữu 21,1 triệu cổ phiếu TDH, chiếm 18,75% vốn điều lệ.

Ngoài ra, đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Huy Hoàng và Thành viên HĐQT đối với ông Đàm Mạnh Cường.

Kể từ khi ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc TDH bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hồi tháng 11/2021, hoạt động kinh doanh của TDH trở nên bết bát, cơ cấu lãnh đạo thiếu ổn định, ghế “nóng” chủ chốt liên tục đổi chủ.

Kết thúc quý II/2023, TDH đạt 21 tỷ đồng doanh thu, cao gấp đôi so với cùng kỳ; lỗ ròng 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 16 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TDH đạt hơn 69 tỷ đồng doanh thu, tăng 77% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận lại âm 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 42 tỷ đồng.

Đại hội lần này thông qua mục tiêu năm 2023 với doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt 440 tỷ đồng và hơn 88 tỷ đồng, gấp gần 3 lần và 18 lần mức thực hiện năm trước.

Kết phiên giao dịch ngày 18/8, cổ phiếu TDH đạt 5.960 đồng/cp.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* DQC: Lãi sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm của CTCP Tập đoàn Điện Quang còn hơn 1,7 tỷ đồng sau soát xét, tức giảm hơn 2 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, tương đương giảm 56%.

* SGN: Ngày 17/8, CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn cho biết nhận được quyết định thi hành án theo yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự TP Phú Quốc đối với CTCP Hàng không Mê Kông (Air Mekong) cho khoản thi hành án buộc Air Mekong có trách nhiệm thanh toán cho SGN số tiền còn nợ hơn 5,5 tỷ đồng.

* DIG: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm với tổng nguồn thu đạt 2.059 tỷ đồng. Đáng chú ý, dự án khu nhà ở Lam Hạ Center Point được phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

* TCM: CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công báo cáo tình hình kinh doanh tháng 7. Theo đó, TCM ước doanh thu trên 12,5 triệu USD (299 tỷ đồng), giảm 27% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 792.000 USD (19 tỷ đồng), cải thiện rõ rệt từ mức 155.000 USD (3,7 tỷ đồng) tháng 6, nhưng vẫn thấp hơn 25% so với cùng kỳ.

* TIN: BCTC soát xét bán niên 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) cho thấy, do thu nhập lãi thuần giảm đáng kể, lỗ trước thuế gần 74 tỷ đồng, trong khi BCTC tự lập trước đó lãi hơn 17 tỷ đồng.

Thông tin giao dịch

* SHP: CTCP Thủy điện Đắk R’Tih đã mua hơn 10,3 triệu cổ phiếu trong tổng số 10,85 triệu cổ phiếu đã đăng ký tại CTCP Thủy điện Miền Nam (SHP), qua đó trở thành cổ đông lớn. Giao dịch ghi nhận kết thúc vào ngày 17/8.

* VIX: CTCP Chứng khoán VIX vừa mua thêm trên 1,5 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP vào ngày 18/8.

* NVL: CTCP Diamond Properties và CTCP Novagroup, cổ đông lớn có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va đã bán tổng cộng hơn 4,6 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 9-16/8.

* TKG: Các cổ đông lớn của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (TKG) công bố bán cổ phiếu. Trong đó, ông Nguyễn Văn Nam bán ra 339.700 cổ phiếu trong phiên ngày 31/7, ông Nguyễn Hữu Toản bán ra 399.000 cổ phiếu trong phiên ngày 18/7.

* FIR: Ông Vũ Hoàng Việt chính thức trở thành cổ đông lớn của CTCP Địa ốc First Real sau khi mua 1,5 triệu cổ phiếu trong phiên 14/8, nâng tỷ lệ sở hữu lên 6,82%.

VN-Index

Chốt phiên giao dịch ngày 18/8, VN-Index giảm 55,49 điểm, còn 1.177,99 điểm, HNX-Index giảm 14,1 điểm xuống 235,96 điểm, UpCOM-Index giảm 3,47 điểm xuống 39,27 điểm.

Theo Chứng khoán Vietcap, dự báo trong phiên 21/8, chỉ số VN-Index có thể duy trì quán tính giảm vào đầu ngày để kiểm định vùng hỗ trợ tại 1.165- 1.175 điểm.

Lực bán được kỳ vọng sẽ tạm thời suy yếu sau khi bị hấp thụ vào phiên giao dịch có thanh khoản rất cao ngày thứ Sáu, theo đó, được cân bằng lại bởi lực mua từ hỗ trợ. Ở kịch bản này, VN-Index có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục hướng lên vùng cản 1.200-1.210 điểm. Ngược lại, nếu VN-Index có thể kéo dài đà giảm xuống vùng 1.130-1.140 điểm.

Còn theo Chứng khoán VCBS, xu hướng của chỉ số tương đối tiêu cực, do đó nhà đầu tư nên cân nhắc hạ tỷ trọng cổ phiếu một cách dứt khoát để quản trị rủi ro.

Nhà đầu tư nên canh những nhịp phục hồi trong phiên để giảm tỷ trọng chứ không cần thiết phải bán bằng mọi giá. Đồng thời vẫn có thể chú ý những cổ phiếu đang ở vùng nền giá tích lũy và giá không biến động nhiều trong thời gian vừa qua để tìm kiếm cơ hội giải ngân khi thị trường ổn định trở lại trong thời gian tới.