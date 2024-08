Trước đó, khoảng 11h30, ngày 2/8, tại công trình xây dựng nhà máy nghiền xỉ thải phốt pho của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lao Kay xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người chết, 4 người bị thương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong quá trình thi công hạng mục lò silo chứa nguyên liệu của nhà máy, đã xảy ra sự cố đứt cáp cần cẩu, làm rơi thùng từ khoảng cách 20m xuống đất.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Laocai.gov.vn

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với lực lượng tại chỗ đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Công an đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động, do đó đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra và xử lý theo quy định.