Chiều 29/8, họp báo giới thiệu tour diễn The music of ABBA của nhóm nhạc Arrival from Sweden diễn ra tại TPHCM. Chương trình do Nhà hát Lớn Hà Nội, Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (SPO) và một công ty phối hợp tổ chức.

Tại sự kiện, BTC có biểu hiện lập lờ thông tin. MC Tùng Leo - người dẫn chương trình - liên tục cung cấp thông tin gây hiểu nhầm ABBA đến Việt Nam.

Cụ thể, anh kể khi đăng những thông tin đầu tiên về chương trình, nhiều người quen nhắn tin bày tỏ "không tin nổi ABBA sẽ đến Việt Nam", hứa hẹn mua vé.

Gần nửa thời lượng buổi họp báo xoay quanh thông tin về âm nhạc, sự nghiệp của nhóm ABBA; một số thông tin chung về "ABBA show". Các hình ảnh, video quảng bá cũng về nhóm ABBA, hoàn toàn không nhắc đến người biểu diễn là nhóm Arrival from Sweden.

Khi phóng viên đặt vấn đề, đại diện SPO mới nói rõ đây là chương trình thuộc tour diễn The music of ABBA của nhóm nhạc Arrival from Sweden.

Nhóm ABBA. Ảnh: Tư liệu

Nhóm này được thành lập năm 1995 tại Thụy Điển, nổi tiếng nhờ trình diễn nhạc ABBA. Đến nay, họ đã diễn ở hơn 70 quốc gia cùng hơn 100 dàn giao hưởng, riêng năm 2024 đã diễn 80 show.

Nhóm Arrival from Sweden từng được 2 thành viên nhóm ABBA là Bjorn Ulvaeus và Benny ​Andersson tặng bài Just a notion chưa từng phát hành. Bài này được Arrival from Sweden phát hành năm 1999, được ABBA phát hành năm 2021 trong album Voyage.

Thông tin được diễn đạt hoa mỹ như: "nhóm nhạc duy nhất được ABBA tặng bài", "ABBA show nổi tiếng nhất", "đêm nhạc của thanh xuân"...

Đại diện SPO cũng gây chú ý khi nói: "Ngoài nhóm Arrival from Sweden, chắc chắn có 1 thành viên của ban nhạc ABBA là tay trống Ake Sundqvist sẽ chơi cùng chúng ta trong chương trình này".

Những cụm từ như "thành viên gốc của ban nhạc ABBA" hay "thành viên ban nhạc gốc" dễ gây hiểu nhầm. Ở thời đỉnh cao, ABBA hoạt động năng nổ nên thường làm việc cùng một số nhạc công trong phòng thu hoặc lưu diễn. Theo Discogs, nghệ sĩ Ake Sundqvist từng chơi bộ gõ cho ABBA giai đoạn 1978 - 1982.

Tour diễn The music of ABBA của nhóm Arrival from Sweden dự kiến diễn ra tại TPHCM (5/10), TP Đà Nẵng (8/10) và TP Hà Nội (12/10) tới.