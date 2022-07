Lập loạt công ty ma, mua bán khống hoá đơn hàng trăm tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một ổ nhóm chuyên mua bán trái phép hóa đơn hoạt động liên tỉnh do Bùi Văn Tú, SN 1985, HKTT tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội cầm đầu.

Đồng bọn của Tú gồm: Phạm Thị Hồng Dung, sinh năm 1989 (HKTT tại phường Đa Tốn, huyện Gia Lâm); Phạm Thị Bình, SN 1990; Phí Thị Mai, SN 1989; Vũ Thị Nga, SN 1991 và Nguyễn Minh Đức, SN 1990, đều trú tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Theo kết qua điều tra, đầu năm 2019, Tú chỉ đạo Phạm Thị Bình và Phí Thị Mai đi làm thủ tục thành lập một loạt công ty, trong đó có Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoài An Phát, trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Phí Thị Mai là người trực tiếp đi làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, mở tài khoản cho công ty. Các doanh nghiệp này được thành lập nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất và nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền,…

Đối tượng Tú tại cơ quan công an

Sau khi Công ty Hoài An Phát được thành lập, Tú đã chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hồng Dung cùng Bình, Mai, Nga, Đức thực hiện việc bán hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) của Công ty Hoài An Phát cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Theo đăng ký, công ty có trụ sở đặt tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nhưng không hoạt động thực tế tại đây mà thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm như thị xã Kinh Môn, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), Gia Lâm (thành phố Hà Nội) hòng che mắt cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú đã cùng đồng bọn bán hàng trăm hóa đơn GTGT cho nhiều công ty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn GTGT như con dấu, sổ sách hóa đơn GTGT đã sử dụng và chưa sử dụng...

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định Khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tú và các đối tượng có liên quan về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Hành vi Mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng không chỉ gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước mà còn tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh, công bằng giữa các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, đến môi trường kinh doanh chung và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua các vụ án cho thấy, hệ thống quản lý tài chính, thuế cần phải được hoàn thiện chặt chẽ hơn để bịt kín những kẽ hở, lỗ hổng, không để các đối tượng lợi dụng vi phạm.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng.