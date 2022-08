Lật tẩy âm mưu thâm độc của thanh niên đâm chết bạn nhậu

Chiều 16/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự nghi phạm Phạm Hoàng My (21 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên) để điều tra hành vi “Giết người”.

Nghi phạm Phạm Hoàng My tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 23h30 tối 14/8, nghi phạm My cùng Lê Ngọc Hữu (19 tuổi), nhậu tại một quán ở huyện Tịnh Biên. Cả hai thấy anh Dương Văn Tèo (28 tuổi) đi ngang nên rủ vào nhậu cùng. Trong lúc nhậu, anh Tèo mượn cây dao nhưng My không cho, hai bên xảy ra cự cãi.

Bị anh Tèo thách thức, My cầm dao đâm vào bụng khiến nạn nhân té ngã. Sau đó, My và Hữu chở anh Tèo đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trước khi vào viện.

Thấy anh Tèo đã chết, nghi phạm My bàn bạc với Hữu khi công an mời làm việc thì khai “do Tèo tự đâm”. My chở Hữu quay lại hiện trường lấy cây dao đem đi phi tang.

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệp tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Phạm Hoàng My là nghi phạm trong vụ án. Bước đầu, nghi phạm My đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.